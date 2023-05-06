Форвард системы «Колорадо» Мальцев опроверг информацию о переходе в «Спартак». Ранее он написал, что надеется больше не играть в АХЛ

Теги Спартак Колорадо НХЛ АХЛ КХЛ Кубок Колдера Михаил Мальцев Коачелла Вэлли Колорадо Иглс Хоккей

Форвард фарм-клуба «Колорадо» Михаил Мальцев опроверг информацию о переходе в «Спартак».

Ранее Metaratings сообщили, что 25-летний форвард согласовал переход в московский клуб. 

«0:5. Надеюсь, это был мой последний матч в АХЛ. Спасибо [всем], кто поддерживал в сезоне», – написал Мальцев в телеграм-канале после вылета «Колорадо Иглс» из Кубка Колдера. 

Клуб уступил «Коачелле» (2-3) в полуфинале дивизиона, Мальцев завершил плей-офф с 4 (3+1) очками в 7 матчах при полезности «минус 5». 

«В номере. Чуть успокоился. Посмотрел все ссылки и комментарии. Не, ребят. Я даже не общался ни с кем. Серия шла важная, мы так-то выиграть хотели.

Завтра прилетим в Денвер. Агент свяжется, тогда узнаю, что и как. Еще раз всем спасибо за поддержку!🙏» – написал российский хоккеист. 

Летом 25-летний Мальцев может стать неограниченно свободным агентом (группа 6), так как соответствует ряду критериев (25+ лет, 3 или более профессиональных сезона в карьере и менее 80 игр в НХЛ). 

«Спартаку» принадлежат права на форварда в КХЛ. 

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3 комментария

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Rialto 82
Ответ dosatuy
До парня дошло что АХЛ отстой.
Он это и так знал. Если бы не тяжёлая травма, он был бы уже в прошлом сезоне в основе, а так получилось, что пока востанавливался, все места заняли.
+12
-1
+11
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dosatuy
До парня дошло что АХЛ отстой.
+5
-2
+3
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baytygan
всем понятно что не тянет, кроме самого Михаила...
+3
-3
0
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