Форвард системы «Колорадо» Мальцев опроверг информацию о переходе в «Спартак». Ранее он написал, что надеется больше не играть в АХЛ

Форвард фарм-клуба «Колорадо» Михаил Мальцев опроверг информацию о переходе в «Спартак».

Ранее Metaratings сообщили, что 25-летний форвард согласовал переход в московский клуб.

«0:5. Надеюсь, это был мой последний матч в АХЛ. Спасибо [всем], кто поддерживал в сезоне», – написал Мальцев в телеграм-канале после вылета «Колорадо Иглс» из Кубка Колдера.

Клуб уступил «Коачелле» (2-3) в полуфинале дивизиона, Мальцев завершил плей-офф с 4 (3+1) очками в 7 матчах при полезности «минус 5».

«В номере. Чуть успокоился. Посмотрел все ссылки и комментарии. Не, ребят. Я даже не общался ни с кем. Серия шла важная, мы так-то выиграть хотели.

Завтра прилетим в Денвер. Агент свяжется, тогда узнаю, что и как. Еще раз всем спасибо за поддержку!🙏» – написал российский хоккеист.

Летом 25-летний Мальцев может стать неограниченно свободным агентом (группа 6), так как соответствует ряду критериев (25+ лет, 3 или более профессиональных сезона в карьере и менее 80 игр в НХЛ).

«Спартаку» принадлежат права на форварда в КХЛ.