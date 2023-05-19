Карандин о «Салавате»: «Раньше в черном списке финансистов КХЛ был Дальний Восток, теперь – Уфа»

Теги Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Юрий Карандин Джош Хо-Сэнг Хоккей

Юрий Карандин высказался о финансовой ситуации в «Салавате».

– Уфа стала Хабаровском прошлых лет, судя по прессе, в «Салавате» регулярные задержки с бюджетом. Раньше в черном списке финансистов КХЛ был Дальний Восток, теперь – Уфа.

Заложники этой ситуации – болельщики «Салавата» и главный тренер Виктор Козлов. Ожидания от Уфы по традиции высокие, а играть ей по большому счету некем. Тренерам для результата необходима хоть какая-то селекция, а ее нет. Разве что «легендарного» Хо-Сэнга в очередной раз подписали – словно бы в издевку.

– Но слухов вокруг селекции «Салавата» ходит много.

– В том-то и дело, что слухов. Главный вопрос для Уфы – вратарь. Говорили, что клуб уже чуть ли не договорился и с Рейдеборном, и с Паскуале, и с Самоновым. А потом открываешь газеты – а там против «Салавата» вводят запрет на трансферы, – сказал бывший арбитр.

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6 комментариев

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Сергей Левченко
просто сейчас грамотные финансисты в уфе
+3
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sveta1987
бред
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РустемХ
Уфа)))
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Ачиваков Марат
Не суди, не будешь судим.
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Фаниль
Обидно и Досадно конечно!!! Репутация терять перед другими командами Карантин, и блокировка о составление контракта, при этом хотим выиграть кубок Гагарина.
Мы должны перед другими командами выше стоять и По репутацию и по городу и по доставке денежных средств! И Кричать смело как наше Комментатор Салаваааат Юлаев, Уфааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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