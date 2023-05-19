Карандин о «Салавате»: «Раньше в черном списке финансистов КХЛ был Дальний Восток, теперь – Уфа»
Юрий Карандин высказался о финансовой ситуации в «Салавате».
– Уфа стала Хабаровском прошлых лет, судя по прессе, в «Салавате» регулярные задержки с бюджетом. Раньше в черном списке финансистов КХЛ был Дальний Восток, теперь – Уфа.
Заложники этой ситуации – болельщики «Салавата» и главный тренер Виктор Козлов. Ожидания от Уфы по традиции высокие, а играть ей по большому счету некем. Тренерам для результата необходима хоть какая-то селекция, а ее нет. Разве что «легендарного» Хо-Сэнга в очередной раз подписали – словно бы в издевку.
– Но слухов вокруг селекции «Салавата» ходит много.
– В том-то и дело, что слухов. Главный вопрос для Уфы – вратарь. Говорили, что клуб уже чуть ли не договорился и с Рейдеборном, и с Паскуале, и с Самоновым. А потом открываешь газеты – а там против «Салавата» вводят запрет на трансферы, – сказал бывший арбитр.
Мы должны перед другими командами выше стоять и По репутацию и по городу и по доставке денежных средств! И Кричать смело как наше Комментатор Салаваааат Юлаев, Уфааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!