Карандин о «Салавате»: «Раньше в черном списке финансистов КХЛ был Дальний Восток, теперь – Уфа»

Юрий Карандин высказался о финансовой ситуации в «Салавате».

– Уфа стала Хабаровском прошлых лет, судя по прессе, в « » регулярные задержки с бюджетом. Раньше в черном списке финансистов был Дальний Восток, теперь – Уфа.

Заложники этой ситуации – болельщики «Салавата» и главный тренер . Ожидания от Уфы по традиции высокие, а играть ей по большому счету некем. Тренерам для результата необходима хоть какая-то селекция, а ее нет. Разве что «легендарного» в очередной раз подписали – словно бы в издевку.

– Но слухов вокруг селекции «Салавата» ходит много.

– В том-то и дело, что слухов. Главный вопрос для Уфы – вратарь. Говорили, что клуб уже чуть ли не договорился и с Рейдеборном, и с Паскуале, и с Самоновым. А потом открываешь газеты – а там против «Салавата» вводят запрет на трансферы, – сказал бывший арбитр.