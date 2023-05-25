«Флорида» – 3-я команда в истории, обыгравшая в плей-офф 3 клуба из топ-4 таблицы НХЛ. «Пантерс» выбили «Бостон», «Торонто» и «Каролину»

Теги Айлендерс Монреаль Торонто Бостон Каролина Флорида Кубок Стэнли Пол Морис НХЛ Хоккей

«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли-2023.

Команда тренера Пола Мориса победила «Каролину» (4:3) в 4-м матче финала Востока и выиграла серию со счетом 4-0.

«Пантерс» стали 3-й командой в истории НХЛ, выбившей из плей-офф 3 клуба из топ-4 таблицы лиги.

Ранее это удалось «Монреалю» в 1969 году и «Айлендерс» в 1980-м.

По ходу плей-офф-2023 «Флорида» обыграла «Бостон» (1-е место в таблице НХЛ, 4-3 в серии), «Торонто» (4-е место, 4-1) и «Каролину» (2-е место, 4-0). 

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3 комментария

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Комнатный олень
НХЛ это круто! Столько фаворитов,а победа достанется другим!
+6
0
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Serge Vendino
Вегас - четвертая из топ-5
Если что, у Нью-Джерси третье место в регулярке
+3
0
+3
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Ферзь на р1
Кто если не они заслуживает бидон?
+2
0
+2
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