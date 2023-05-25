Бринд′Амор о 0-4 от «Флориды»: «Все будут говорить, что нас вынесли всухую. Но мы были близки к цели. Все могло закончиться по-другому»
Род Бринд′Амор высказался о вылете «Каролины» из плей-офф НХЛ.
«Харрикейнс» уступили «Флориде» (4:3 в четвертом матче, 4-0 в серии) в финале Востока.
«Самое печальное во всем этом то, что все будут оглядываться назад и говорить, что нас вынесли всухую. Но это не то, что произошло. Я наблюдал за игрой. Я был там.
Мы не проиграли четыре матча. Нас обыграли, но мы были близки к цели. Все могло закончиться по-другому, четыре игры могли пойти по-другому.
В этом году мы предприняли огромные шаги. Зайти так далеко, учитывая потери, которые у нас были, довольно впечатляюще», – сказал главный тренер «Харрикейнс» Бринд′Амор.
«Каролина» проиграла финал конференции со счетом 0-4 в 3-й раз
Бостон попытался в скоростной и размашистый хоккей сыграть, в итоге они уже в отпуске.
Но сегодняшняя НХЛ настолько конкурентная, что выход в финал конфы это вполне себе хороший итог сезона.
Можно взглянуть на Ойлерз с их суперзвездами. Они не добрались и до этой стадии.
А Каролина билась достойно. Просто всегда победителем может быть только один.
Такие вот унитазы