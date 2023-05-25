Бринд′Амор о 0-4 от «Флориды»: «Все будут говорить, что нас вынесли всухую. Но мы были близки к цели. Все могло закончиться по-другому»

Теги Каролина Флорида Кубок Стэнли Род Бринд′Амор НХЛ Хоккей

Род Бринд′Амор высказался о вылете «Каролины» из плей-офф НХЛ.

«Харрикейнс» уступили «Флориде» (4:3 в четвертом матче, 4-0 в серии) в финале Востока.

«Самое печальное во всем этом то, что все будут оглядываться назад и говорить, что нас вынесли всухую. Но это не то, что произошло. Я наблюдал за игрой. Я был там.

Мы не проиграли четыре матча. Нас обыграли, но мы были близки к цели. Все могло закончиться по-другому, четыре игры могли пойти по-другому.

В этом году мы предприняли огромные шаги. Зайти так далеко, учитывая потери, которые у нас были, довольно впечатляюще», – сказал главный тренер «Харрикейнс» Бринд′Амор

«Каролина» проиграла финал конференции со счетом 0-4 в 3-й раз

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21 комментарий

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Костя Кот
и тут невозможно не согласиться, несмотря на счет, чаще именно каролина выглядела лучше, бобр сделал разницу (это при том, что андерсон тоже очень хорош был) и ткачак сделал разницу. менеджменту флориды низкий поклон.
+22
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Akademik77
Ответ Booligan
Вы играли в унылый унитазный антихоккей. Будь в 1 раунде не тухлые Айлы, а например Тампа или те же Кошки, а во втором не зелёные НД, вас бы и здесь не стояло.
Хоккей каролины можно назвать как угодно: прагматичным, аккуратным, сбалансированным, но никак не унитазным. Всю серию сделали 2,5 человека, Боб и Ткачук. В 0.5 человека — это Барков, Верхеге и Дюклер.
Бостон попытался в скоростной и размашистый хоккей сыграть, в итоге они уже в отпуске.
+14
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+11
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Booligan
Вы играли в унылый унитазный антихоккей. Будь в 1 раунде не тухлые Айлы, а например Тампа или те же Кошки, а во втором не зелёные НД, вас бы и здесь не стояло.
+16
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Юрий Богданов
Солдат БриндАмора все-таки надо разбавить талантом. Не хватает крутой индивидуальности типа Ткачака, но где такую найти - вопрос.
+6
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VyacheslavLoveDi
Вас вынесли всухую
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oberkorn
Все решила удача, и стабильность боба и ткачака
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j_jms
Ответ oberkorn
Все решила удача, и стабильность боба и ткачака
Зеркальная ситуация - в Каролине + Свечников и Пачиоретти, во Флориде - минус Верхаге и Рейнхарт. И, судя по результатам матчей, свип вполне мог быть в другую сторону.И где были бы все поучения о нехватке "таланта". Тут травмы больше чем удача.
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Maasd4m
Ну так-то Робу и всей команде нечего стыдиться. Они в топ4 по итогам сезона. Конечно, как и любому спортсмену, хочется большего.
Но сегодняшняя НХЛ настолько конкурентная, что выход в финал конфы это вполне себе хороший итог сезона.
Можно взглянуть на Ойлерз с их суперзвездами. Они не добрались и до этой стадии.
А Каролина билась достойно. Просто всегда победителем может быть только один.
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i-volk
Ответ Akademik77
Хоккей каролины можно назвать как угодно: прагматичным, аккуратным, сбалансированным, но никак не унитазным. Всю серию сделали 2,5 человека, Боб и Ткачук. В 0.5 человека — это Барков, Верхеге и Дюклер. Бостон попытался в скоростной и размашистый хоккей сыграть, в итоге они уже в отпуске.
Дело в лого. Как бы Каролина не играла, их хоккей будут называть унитазным).
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Serge Vendino
Ответ j_jms
Зеркальная ситуация - в Каролине + Свечников и Пачиоретти, во Флориде - минус Верхаге и Рейнхарт. И, судя по результатам матчей, свип вполне мог быть в другую сторону.И где были бы все поучения о нехватке "таланта". Тут травмы больше чем удача.
Пача не стоит упоминать как важное звено этой команды, он за нее по сути и не играл
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v3
Ответ Booligan
Вы играли в унылый унитазный антихоккей. Будь в 1 раунде не тухлые Айлы, а например Тампа или те же Кошки, а во втором не зелёные НД, вас бы и здесь не стояло.
Даже с таким унылым хоккеем у них были шансы.
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Andy
Да нет счет 4-0 а это называется вынесли.Каролина была золушкой в 2006 сейчас пришло время Флориды быть этой золушкой. А спорте тут говорить особо не приходится.
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Denali
Каролина с Бриндаморм уперлась в потолок, проиграли они по делу. Ну даже если допустить что "справедливым" счетом серии было бы 4-1 ли 4-2 многое ли это меняет?
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Дмитрий Белов
По игре Каролина была получше, по всей логике они должны были проходить. Рад что Ткачук и Бобр показали зачем нужны звёзды. И в очередной раз показали, что середняк со звездным вратарём в ПО сильнее, чем звёздная атака с середняком в воротах - пусть Ульмарку хоть +100500 номинаций на Везину, но он все равно максимум крепкий середняк.
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kaplanido
Все могло бы, если бы…. 0:4- это не только невезение.
Такие вот унитазы
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Akademik77
Ответ Юрий Богданов
Солдат БриндАмора все-таки надо разбавить талантом. Не хватает крутой индивидуальности типа Ткачака, но где такую найти - вопрос.
На драфте.
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Влад Кабалов
Со словами Роба трудно не согласиться. На 0-4 ураганы не наиграли точно. Но в спорте так бывает, при абсолютно равной игре все решили эпизоды. Трижды забил решающую шайбу Ткачук, отбил немыслимое число бросков Бобровский. Даже сложно сказать, в чем Каролина была хуже, наверное только в удаче. Ну и им нужен такой безусловный лидер, которого сейчас нет. Все равные, но в критические моменты решить оказалось некому.
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Kuznechkin
Бриндамор приуныл) Последний год остался по контракту. Попробуете может еще разок, если... не уволят)
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k.vlad
Жалко его, даже отмазку придумать не может, видимо в полном шоке.
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Егор Параскун
Ответ Akademik77
Хоккей каролины можно назвать как угодно: прагматичным, аккуратным, сбалансированным, но никак не унитазным. Всю серию сделали 2,5 человека, Боб и Ткачук. В 0.5 человека — это Барков, Верхеге и Дюклер. Бостон попытался в скоростной и размашистый хоккей сыграть, в итоге они уже в отпуске.
Каролина несколько лет уже топчется на месте. Если точнее, то с сезона 18-19, команда вообще не прогрессирует
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Pink Floyd1276
Ответ Booligan
Вы играли в унылый унитазный антихоккей. Будь в 1 раунде не тухлые Айлы, а например Тампа или те же Кошки, а во втором не зелёные НД, вас бы и здесь не стояло.
Ну какой у айлов тухлый хоккей - вообще отстойный.
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