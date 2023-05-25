Ткачак о том, что игроки «Флориды» дотронулись до приза Принца Уэльского: «Мы заслужили это. Последнее, что мы собираемся делать, – это быть суеверными»

Мэттью Ткачак высказался о том, что игроки «Флориды» дотронулись до приза Принца Уэльского.

«Пантерс» одержали победу в финале Восточной конференции над «Каролиной» (4-0 в серии, 4:3 в четвертом матче).

«Последнее, что мы собираемся делать, – это быть суеверными и не прикасаться к нему.

Никто не говорил, что мы вообще выйдем в плей-офф. Я думаю, это довольно круто – прикасаться к нему, носить с собой и фотографироваться с ним. Мы заслужили это», – сказал нападающий «Флориды» Ткачак.

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