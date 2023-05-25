Бринд′Амор после 0-4 от «Флориды»: «Я горжусь тем, что мы здесь построили, и ребятами, которые у нас есть»

Род Бринд′Амор высказался о 0-4 в серии с «Флоридой».

«Каролина» уступила «Пантерс» (4:3 в четвертом матче, 4-0 в серии) в финале Востока.

«Мы заслуживали лучшей участи? Я думаю, что да, если быть совсем честным. Ребята выбывали, мы теряли наших лучших игроков, и мы просто продолжали играть.

На мой взгляд, это была довольно хорошая игра. Довольно впечатляющее усилие. Так было весь год.

Тяжело заканчивать серию вот так, в четырех матчах. Это, конечно, будет непросто. Я горжусь тем, что мы здесь построили, и теми ребятами, которые у нас есть», – сказал главный тренер «Харрикейнс» Бринд′Амор.

«Каролина» проиграла финал конференции со счетом 0-4 в 3-й раз