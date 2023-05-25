Бринд′Амор после 0-4 от «Флориды»: «Я горжусь тем, что мы здесь построили, и ребятами, которые у нас есть»
Род Бринд′Амор высказался о 0-4 в серии с «Флоридой».
«Каролина» уступила «Пантерс» (4:3 в четвертом матче, 4-0 в серии) в финале Востока.
«Мы заслуживали лучшей участи? Я думаю, что да, если быть совсем честным. Ребята выбывали, мы теряли наших лучших игроков, и мы просто продолжали играть.
На мой взгляд, это была довольно хорошая игра. Довольно впечатляющее усилие. Так было весь год.
Тяжело заканчивать серию вот так, в четырех матчах. Это, конечно, будет непросто. Я горжусь тем, что мы здесь построили, и теми ребятами, которые у нас есть», – сказал главный тренер «Харрикейнс» Бринд′Амор.
«Каролина» проиграла финал конференции со счетом 0-4 в 3-й раз
И ещё есть важные контракты, которые закончатся после сезона 2023-24, то есть, ещё год есть прям даже у плюс-минус этого состава (а состав-то неплохой и боевой!). И тут и там видны "мостики", что подразумевает серьёзное увеличение сумм. Но уже этим летом ГМу придётся основательно потрудиться и поломать голову - сохранять банду ещё на сезончик, или уже начинать что-то менять и перестраивать. На первый взгляд, УФАшников, которые будут выкручивать руки ГМу этим летом, вроде бы, нет, места под потолком до хуана, а там кто знает, как всё сложится. Но очевидно, что у Бриндамора ещё есть какое-то время потренить примерно этих же ребят.