Бринд′Амор после 0-4 от «Флориды»: «Я горжусь тем, что мы здесь построили, и ребятами, которые у нас есть»

Теги Каролина Флорида Кубок Стэнли Род Бринд′Амор НХЛ Хоккей

Род Бринд′Амор высказался о 0-4 в серии с «Флоридой».

«Каролина» уступила «Пантерс» (4:3 в четвертом матче, 4-0 в серии) в финале Востока.

«Мы заслуживали лучшей участи? Я думаю, что да, если быть совсем честным. Ребята выбывали, мы теряли наших лучших игроков, и мы просто продолжали играть.

На мой взгляд, это была довольно хорошая игра. Довольно впечатляющее усилие. Так было весь год.

Тяжело заканчивать серию вот так, в четырех матчах. Это, конечно, будет непросто. Я горжусь тем, что мы здесь построили, и теми ребятами, которые у нас есть», – сказал главный тренер «Харрикейнс» Бринд′Амор.

«Каролина» проиграла финал конференции со счетом 0-4 в 3-й раз

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9 комментариев

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Serge Vendino
Ответ Алекс Клиторман
Здесь счёт в серии мог быть и зеркальным. Просто сыграл фактор Бобровского, хотя и у Каролины во вратарской линии всё в порядке было.
Сыграл фактор лидеров. Ткачак и Барков забили все победные голы Флориды, Бобровский вытащил все в овертаймах и сделал сухарь, а у Ахо и Нечаса 3 передачи на двоих в серии. Капитан Стаал вообще решающее удаление заработал.
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Алекс Клиторман
Здесь счёт в серии мог быть и зеркальным. Просто сыграл фактор Бобровского, хотя и у Каролины во вратарской линии всё в порядке было.
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Алекс Клиторман
Ответ Serge Vendino
Сыграл фактор лидеров. Ткачак и Барков забили все победные голы Флориды, Бобровский вытащил все в овертаймах и сделал сухарь, а у Ахо и Нечаса 3 передачи на двоих в серии. Капитан Стаал вообще решающее удаление заработал.
3 победных у Ткачука и одна на Райнхарде. Но дело в том, что если бы не игра Бобровского, то до Ткачука и дело бы не дошло. Обесценивать действия Ткачука конечно же я не собираюсь, но всё же именно фактор Бобровского определил итог серии.
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ɔculpa
Было жалко Бриндамора, когда показывали, особенно сочувствовалось ему при решающем удалении Стаала.
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Don_Krebs
Ответ Алекс Клиторман
Здесь счёт в серии мог быть и зеркальным. Просто сыграл фактор Бобровского, хотя и у Каролины во вратарской линии всё в порядке было.
Не стоит ударятся в Боброманию. Бобровский - отличный вратарь, который прекрасно показал себя в этой серии, но Флорида свипанула Каролину не только благодаря ему. В команде подобрался на удивление сбалансированный состав, где каждый на своем месте, пантеры очень цепко играют в защите, душат соперников в средней зоне, прессингуют и заставляют ошибаться, и используют свои шансы в атаке. Без своевременных голов Ткачака, Баркова, Верхаге, Беннета, Дюклера и т.д. никакие геройства Бобровского не помогли бы. В этой серии, кстати, наглядно было видно превосходство в мастерстве атакующих игроков Флориды над старательными, но не хватающими звезд с неба ураганами.
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Алекс Клиторман
Ответ Don_Krebs
Не стоит ударятся в Боброманию. Бобровский - отличный вратарь, который прекрасно показал себя в этой серии, но Флорида свипанула Каролину не только благодаря ему. В команде подобрался на удивление сбалансированный состав, где каждый на своем месте, пантеры очень цепко играют в защите, душат соперников в средней зоне, прессингуют и заставляют ошибаться, и используют свои шансы в атаке. Без своевременных голов Ткачака, Баркова, Верхаге, Беннета, Дюклера и т.д. никакие геройства Бобровского не помогли бы. В этой серии, кстати, наглядно было видно превосходство в мастерстве атакующих игроков Флориды над старательными, но не хватающими звезд с неба ураганами.
Поставь вместо Бобровского другого вратаря, того же Лайона, например, то скорей всего никакие Ткачуки бы уже не смогли и вытянуть матчи. Я не собираюсь из Боба делать единственного героя, но по мне, как я уже сказал, именно фактор Бобровского определил исход серии.
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Bobby Clarke
Ответ ɔculpa
Было жалко Бриндамора, когда показывали, особенно сочувствовалось ему при решающем удалении Стаала.
Капитаны второй день подряд "решают".
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Pitts
То, что было построено, в идеале должно было выстрелить максимум в этом году. Очень много важных контрактов заканчиваются 30 июня этого года. В нападении на долгий срок подписан Свеч и... Котканиеми. Свеч, наверное, среди топов, Котка... ну, не самый системообразующий. Сегодня так вообще насрал капитально. Я удивился ещё тогда, когда они его в такой агрессивной манере отжали у Монреаля. Ну а потом подписали вроде и на неломовую сумму (4,82), но на 8 лет. А эти почти-5-лямов могут пригодиться на что-то более полезное.

И ещё есть важные контракты, которые закончатся после сезона 2023-24, то есть, ещё год есть прям даже у плюс-минус этого состава (а состав-то неплохой и боевой!). И тут и там видны "мостики", что подразумевает серьёзное увеличение сумм. Но уже этим летом ГМу придётся основательно потрудиться и поломать голову - сохранять банду ещё на сезончик, или уже начинать что-то менять и перестраивать. На первый взгляд, УФАшников, которые будут выкручивать руки ГМу этим летом, вроде бы, нет, места под потолком до хуана, а там кто знает, как всё сложится. Но очевидно, что у Бриндамора ещё есть какое-то время потренить примерно этих же ребят.
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ABarca777
Ответ Don_Krebs
Не стоит ударятся в Боброманию. Бобровский - отличный вратарь, который прекрасно показал себя в этой серии, но Флорида свипанула Каролину не только благодаря ему. В команде подобрался на удивление сбалансированный состав, где каждый на своем месте, пантеры очень цепко играют в защите, душат соперников в средней зоне, прессингуют и заставляют ошибаться, и используют свои шансы в атаке. Без своевременных голов Ткачака, Баркова, Верхаге, Беннета, Дюклера и т.д. никакие геройства Бобровского не помогли бы. В этой серии, кстати, наглядно было видно превосходство в мастерстве атакующих игроков Флориды над старательными, но не хватающими звезд с неба ураганами.
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Serge Vendino
Ответ Алекс Клиторман
3 победных у Ткачука и одна на Райнхарде. Но дело в том, что если бы не игра Бобровского, то до Ткачука и дело бы не дошло. Обесценивать действия Ткачука конечно же я не собираюсь, но всё же именно фактор Бобровского определил итог серии.
Да, почему-то запомнилось, что Барков в предыдущем матче забил, а это был не победный в позапрошлом. Но, тем не менее, не отменяет того, что лидеры сыграли как надо
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