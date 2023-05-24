Агент Кравцова: «Баландин заявил, что ЦСКА, СКА и «Ак Барс» не зовут Виталия, но я сомневаюсь, что он общался с Есмантовичем, Ротенбергом или Валиуллиным»

Агент Виталия Кравцова отреагировал на критику в адрес форварда.

– Как вы относитесь к недавним заявлениям бывшего директора «Трактора» Андрея Баландина в адрес ?

– Во-первых, Андрей Баландин должен знать регламент, а по нему Кравцов в КХЛ принадлежит только « ». Он заявил, что другие клубы – ЦСКА, СКА и «Ак Барс» – не зовут игрока, но я сомневаюсь, что он общался с Есмантовичем, Ротенбергом или Валиуллиным и знает их мысли.

Также о решении Кравцова вернуться вообще никто не знал, кроме нас, его представителей, и «Трактора». Во-вторых, если клуб подписывает игрока, значит, он ему нужен. В ином случаем «Трактор» стал бы предлагать Кравцова на рынке, так был бы понятен интерес других клубов КХЛ.

А то, что Баландин не взял бы такого игрока в свою команду, – это его право. Если он создаст свой клуб, то может делать все, что захочет.

Не согласен я и с тем, что Кравцов боится серьезной работы и конкуренции. И для чего Баландин спрогнозировал то, что Виталий получит травму и может завершить карьеру? Только разве что заявить о себе.

Наоборот, надо пожелать Кравцову, как и всем другим игрокам, чтобы он провел хороший сезон без травм. По мнению Баландина, «это средний игрок, не звезда». Но в есть разные игроки и у всех свои роли. Перед тем, как уехать в НХЛ, Виталий показывал достойный результат в «Тракторе».

Кто звезда и кто нет, это субъективное мнение. Непонятно, зачем Баландин сделал такие заявления в интервью. Я считаю, что хоккейные люди должны позитивно относиться к игрокам и ни в коем случае не желать им завершения карьеры. Критика должна быть конструктивной, – сказал .

Экс-директор «Трактора» Баландин: «Кравцов – средний игрок, боится работы и конкуренции. Почему не зовут в топовые клубы? Ротенберг его не рассматривает»

95 млн рублей – зарплата Кравцова за два года в «Тракторе». Есть бонусы, один из них – 5 млн за 20 очков в сезоне