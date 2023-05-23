95 млн рублей – зарплата Кравцова за два года в «Тракторе». Есть бонусы, один из них – 5 млн за 20 очков в сезоне

Теги Трактор возможные переходы Рейнджерс Ванкувер НХЛ КХЛ Матч ТВ Виталий Кравцов Хоккей

Виталий Кравцов может заработать до 150 миллионов рублей в «Тракторе».

Ожидается, что 23-летний нападающий подпишет двухлетнее соглашение с челябинским клубом.

По данным «Матч ТВ», без учета бонусов зарплата хоккеиста составит 95 миллионов рублей за два года: 40 млн в первый год, 55 – во второй.

Также в договоре будут прописаны бонусы: 5 миллионов рублей за 20 набранных очков, 20 миллионов – за попадание в тройку лучших нападающих КХЛ по очкам по итогам регулярного чемпионата.

Во втором сезоне бонус в размере 30 миллионов – за попадание в тройку лучших нападающих КХЛ по очкам по итогам регулярного чемпионата.

По ходу нынешнего сезона НХЛ Виталий Кравцов был обменян в «Ванкувер» из «Рейнджерс». За «Кэнакс» форвард сыграл 16 матчей и набрал 2 (1+1) очка.

Кравцов – воспитанник «Трактора». В сезоне-2021/2022 Виталий в 34 матчах набрал 23 (13+10) очка при показателе полезности «+21».

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24 комментария

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мик джагер
Он что,в защитники перешёл? Бонусы за такие очки дают!???!!!!
+31
0
+31
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КараТэ
Да он как бы и этих то денег не стоит.Сбитый летчик
+15
0
+15
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Дмитрий Кутузов
Парень без физухи, без характера, и по всей видимости без особой любви к хоккею, заработает 100 лямов за 2 года...
+10
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+10
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marshal .masha
Вот так, помотался туда сюда и намотал себе очень даже приличную зарплату. Оказывается не обязательно пахать, чтобы тебе деньги приличные платили
+7
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+7
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ottawan2007
ппц
+7
0
+7
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mkirchanov
Ответ мик джагер
Он что,в защитники перешёл? Бонусы за такие очки дают!???!!!!
Да просто сотка на два сезона. Всё просто. 5млн решили из под потолка убрать
+4
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Филипп Петров
Ответ Dr. Heisenberg
1,5М долларов как бы и немного, учитывая вредные условия работы в Челябинске.
Для жизни в России это целое состояние. Если бы он в какой-нибудь Детройте играл, я бы согласился)
+4
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Дмитрий Травницкий
щедро насыпали. насчёт бонусов: 5 за 20 очков он скорее всего получит, а остальные - это морковка для осла. Попасть в тройку бомбардиров🤔. Я бы за такое и 50 пообещал, а ещё малиновые штаны и гравицапу в подарок. Ведь ты ни чем не рискуешь( если только все ветераны разом не закончат карьеру, легионеров выгонят, а перспективная молодёжь всем табором уедет за океан).
+3
0
+3
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Hitgoe Himgob
Ответ Dr. Heisenberg
1,5М долларов как бы и немного, учитывая вредные условия работы в Челябинске.
Как 1.5 то получилось если даже 1.2 не получается?
+3
0
+3
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Maxim Shumov
Интересно, будут ли разговоры на тему того, как в НХЛ ему не давали шансов заиграть?
+3
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Владимир
Зачем какой-то Ванкувер нужен ))
+2
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ZalypePope
Покойный игрок.
+1
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Огюст
Вот это насыпали деньжат Трактористы Кравцову ! Такой суммы хватило бы и на 4-5 сезонов игровых!
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Эдуард Элверс
Да он просто самое большое разочарование в НХЛ среди всех русских игроков. За что такой контракт? Трактор ну зачем? С такими контрактами никогда в финал не выйти конференции или как там теперь называется полуфинал КГ
+1
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Dr. Heisenberg
Ответ Hitgoe Himgob
Как 1.5 то получилось если даже 1.2 не получается?
Да, что обсчитался - по 60 р. считал)
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Philatelist79
Куда этому балбесу столько денег? Он их с умом и потратить не сумеет. Он своей никчёмностью уже всё доказал в НХЛ
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geka1980
Обычная ель, а стоит как сандал.
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Валерий Пшеславский
Как то на утку смахивает. Я понимаю, чтоб после окончания контракта это было. А так заранее- похоже на прозрачный блеф для клубов НХЛ. Может я не прав- но как то сейчас точно не трактору он нужен.
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Владимир
Ого!!!!!!!
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stradivari13
Ответ Дмитрий Травницкий
щедро насыпали. насчёт бонусов: 5 за 20 очков он скорее всего получит, а остальные - это морковка для осла. Попасть в тройку бомбардиров🤔. Я бы за такое и 50 пообещал, а ещё малиновые штаны и гравицапу в подарок. Ведь ты ни чем не рискуешь( если только все ветераны разом не закончат карьеру, легионеров выгонят, а перспективная молодёжь всем табором уедет за океан).
ну если гравицапу еще куда ни шло, но сразу малиновые штаны неее...он не стоит столько КЦ ))))
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