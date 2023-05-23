95 млн рублей – зарплата Кравцова за два года в «Тракторе». Есть бонусы, один из них – 5 млн за 20 очков в сезоне

Виталий Кравцов может заработать до 150 миллионов рублей в «Тракторе».

Ожидается, что 23-летний нападающий подпишет двухлетнее соглашение с челябинским клубом.

По данным «Матч ТВ», без учета бонусов зарплата хоккеиста составит 95 миллионов рублей за два года: 40 млн в первый год, 55 – во второй.

Также в договоре будут прописаны бонусы: 5 миллионов рублей за 20 набранных очков, 20 миллионов – за попадание в тройку лучших нападающих КХЛ по очкам по итогам регулярного чемпионата.

Во втором сезоне бонус в размере 30 миллионов – за попадание в тройку лучших нападающих по очкам по итогам регулярного чемпионата.

По ходу нынешнего сезона НХЛ Виталий Кравцов был обменян в «Ванкувер» из «Рейнджерс». За «Кэнакс» форвард сыграл 16 матчей и набрал 2 (1+1) очка.

Кравцов – воспитанник « ». В сезоне-2021/2022 Виталий в 34 матчах набрал 23 (13+10) очка при показателе полезности «+21».