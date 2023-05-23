Экс-директор «Трактора» Баландин: «Кравцов – средний игрок, боится работы и конкуренции. Почему не зовут в топовые клубы? Ротенберг его не рассматривает»

Теги СКА Трактор НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Виталий Кравцов Хоккей

Андрей Баландин считает Виталия Кравцова средним хоккеистом.

Нападающий возвращается из НХЛ и должен подписать контракт с «Трактором».

«Мое мнение – Кравцов не нужен «Трактору». Другие клубы он уже не интересует. Раньше он подавал надежды, а в итоге не заиграл.

Почему его не зовут в топовые клубы – СКА, ЦСКА, «Ак Барс»? Он ведь возвращается из НХЛ. У Романа Ротенберга такие возможности, но Виталия Кравцова не рассматривает.

Это просто средний игрок, не звезда. Я бы лично такого хоккеиста в свою команду не взял.

Также в сегодняшнем «Тракторе» нет таких сильных хоккеистов, как Седлак и Гика, за счет которых можно было бы подняться.

Кравцов боится серьезной работы и конкуренции, потому что ее проиграет.

Надо проявлять морально-волевые качества и характер, но у Кравцова этого нет. То, что я говорил про Кравцова раньше, все сбылось.

Мой прогноз: он начнет играть, получит травму и завершит сезон. А потом и может завершить карьеру. Дай Бог, чтобы я ошибался.

Однако жизнь подтверждает мою правоту. На все вопросы ответит только игра Кравцова», – заявил бывший директор «Трактора» Баландин.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alobama74
и слава богу что не рассматривает. Баландину если скучно пускай попробует поработать хоть раз в жизни.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Трипл-дабл Дончича
Какой-то токсичный этот Баландин, сидит на диване и всякую дичь накидывает, как говориться не мешки ворочить.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир
Я с ним вообще не согласен!! А что у ска Зыков, Волков да и тот-же Яшкин супер звезды НХЛ??? Они там тоже не заиграли толком.. Тоже были принеси падай и больше не мешай!!! И им это не мешает в КХЛ показывать результат... Так что я считаю, что из специалиста он превращается в диванного эксперта!!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Двоечник
Кравцов так боится конкуренции что несколько раз пытался в НХЛ пробиться, а не оставался в Тракторе где ему точно комфортно. Зря Баландин пургу несет
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна
Вот как человек боится что его забудут. Свои пять копеек
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий