Экс-директор «Трактора» Баландин: «Кравцов – средний игрок, боится работы и конкуренции. Почему не зовут в топовые клубы? Ротенберг его не рассматривает»

Андрей Баландин считает Виталия Кравцова средним хоккеистом.

Нападающий возвращается из НХЛ и должен подписать контракт с « ».

«Мое мнение – Кравцов не нужен «Трактору». Другие клубы он уже не интересует. Раньше он подавал надежды, а в итоге не заиграл.

Почему его не зовут в топовые клубы – СКА, ЦСКА, «Ак Барс»? Он ведь возвращается из . У такие возможности, но не рассматривает.

Это просто средний игрок, не звезда. Я бы лично такого хоккеиста в свою команду не взял.

Также в сегодняшнем «Тракторе» нет таких сильных хоккеистов, как Седлак и Гика, за счет которых можно было бы подняться.

Кравцов боится серьезной работы и конкуренции, потому что ее проиграет.

Надо проявлять морально-волевые качества и характер, но у Кравцова этого нет. То, что я говорил про Кравцова раньше, все сбылось.

Мой прогноз: он начнет играть, получит травму и завершит сезон. А потом и может завершить карьеру. Дай Бог, чтобы я ошибался.

Однако жизнь подтверждает мою правоту. На все вопросы ответит только игра Кравцова», – заявил бывший директор «Трактора» Баландин.