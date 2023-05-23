Экс-директор «Трактора» Баландин: «Кравцов – средний игрок, боится работы и конкуренции. Почему не зовут в топовые клубы? Ротенберг его не рассматривает»
Андрей Баландин считает Виталия Кравцова средним хоккеистом.
Нападающий возвращается из НХЛ и должен подписать контракт с «Трактором».
«Мое мнение – Кравцов не нужен «Трактору». Другие клубы он уже не интересует. Раньше он подавал надежды, а в итоге не заиграл.
Почему его не зовут в топовые клубы – СКА, ЦСКА, «Ак Барс»? Он ведь возвращается из НХЛ. У Романа Ротенберга такие возможности, но Виталия Кравцова не рассматривает.
Это просто средний игрок, не звезда. Я бы лично такого хоккеиста в свою команду не взял.
Также в сегодняшнем «Тракторе» нет таких сильных хоккеистов, как Седлак и Гика, за счет которых можно было бы подняться.
Кравцов боится серьезной работы и конкуренции, потому что ее проиграет.
Надо проявлять морально-волевые качества и характер, но у Кравцова этого нет. То, что я говорил про Кравцова раньше, все сбылось.
Мой прогноз: он начнет играть, получит травму и завершит сезон. А потом и может завершить карьеру. Дай Бог, чтобы я ошибался.
Однако жизнь подтверждает мою правоту. На все вопросы ответит только игра Кравцова», – заявил бывший директор «Трактора» Баландин.
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