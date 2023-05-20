Агент Кравцова о «Тракторе»: «Интерес постоянный, но от Виталия не можем получить информацию. Он в раздумьях»
Агент Виталия Кравцова ответил на вопрос об интересе «Трактора» к хоккеисту.
– Есть ли со стороны «Трактора» интерес к Виталию Кравцову?
– Постоянный.
Но ни мы, ни клуб не можем получить никакой информации от него. Скажем так, Виталий пока в раздумьях, – сказал представитель игрока Александр Черных.
По ходу нынешнего сезона НХЛ Кравцов был обменян в «Ванкувер» из «Рейнджерс». За «Кэнакс» форвард сыграл 16 матчей и набрал 2 (1+1) очка.
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