Агент Кравцова о «Тракторе»: «Интерес постоянный, но от Виталия не можем получить информацию. Он в раздумьях»

Агент Виталия Кравцова ответил на вопрос об интересе «Трактора» к хоккеисту.

– Есть ли со стороны « » интерес к Виталию Кравцову?

– Постоянный.

Но ни мы, ни клуб не можем получить никакой информации от него. Скажем так, Виталий пока в раздумьях, – сказал представитель игрока .

По ходу нынешнего сезона НХЛ Кравцов был обменян в « » из «Рейнджерс». За «Кэнакс» форвард сыграл 16 матчей и набрал 2 (1+1) очка.