Агент Кравцова о «Тракторе»: «Интерес постоянный, но от Виталия не можем получить информацию. Он в раздумьях»

Теги Трактор Ванкувер НХЛ КХЛ Александр Черных Виталий Кравцов Хоккей

Агент Виталия Кравцова ответил на вопрос об интересе «Трактора» к хоккеисту.

– Есть ли со стороны «Трактора» интерес к Виталию Кравцову?

– Постоянный.

Но ни мы, ни клуб не можем получить никакой информации от него. Скажем так, Виталий пока в раздумьях, – сказал представитель игрока Александр Черных.

По ходу нынешнего сезона НХЛ Кравцов был обменян в «Ванкувер» из «Рейнджерс». За «Кэнакс» форвард сыграл 16 матчей и набрал 2 (1+1) очка.

6 комментариев

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alkamfell
Кравцов в запое, что ли?
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цэсемьэр
этот сериал когда-нибудь закончится?😁
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Matador
пошел по рукам :)
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Strannix
Виталий бухает
+2
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Владимир
Так давно понятно, что ему тяжеловато в НХЛ... Надо спуститься с небес на землю и играть дома!! Тут у него лучше получается!!
+1
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Виталий Камнев
Ответ цэсемьэр
этот сериал когда-нибудь закончится?😁
Ещё года три, как минимум.
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