Кравцов подпишет с «Трактором» двухлетний контракт

Виталий Кравцов будет выступать за «Трактор».

23-летний нападающий, проведший прошлый сезон в НХЛ, подпишет двухлетний контракт с клубом из Челябинска.

По ходу нынешнего сезона НХЛ Кравцов был обменян в « » из «Рейнджерс». За «Кэнакс» форвард сыграл 16 матчей и набрал 2 (1+1) очка.

Кравцов – воспитанник « ». Он играл в лишь за эту команду. В сезоне-2021/2022 в 34 матчах набрал 23 (13+10) очка при показателе полезности «+21».

Его подробная статистика доступна здесь.