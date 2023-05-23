Кравцов подпишет с «Трактором» двухлетний контракт
Виталий Кравцов будет выступать за «Трактор».
23-летний нападающий, проведший прошлый сезон в НХЛ, подпишет двухлетний контракт с клубом из Челябинска.
По ходу нынешнего сезона НХЛ Кравцов был обменян в «Ванкувер» из «Рейнджерс». За «Кэнакс» форвард сыграл 16 матчей и набрал 2 (1+1) очка.
Кравцов – воспитанник «Трактора». Он играл в КХЛ лишь за эту команду. В сезоне-2021/2022 Виталий в 34 матчах набрал 23 (13+10) очка при показателе полезности «+21».
Его подробная статистика доступна здесь.
Удачи Виталию в родном клубе!