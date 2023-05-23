Кравцов подпишет с «Трактором» двухлетний контракт

Теги Трактор возможные переходы Ванкувер НХЛ КХЛ Виталий Кравцов Чемпионат.com Хоккей

Виталий Кравцов будет выступать за «Трактор».

23-летний нападающий, проведший прошлый сезон в НХЛ, подпишет двухлетний контракт с клубом из Челябинска.

По ходу нынешнего сезона НХЛ Кравцов был обменян в «Ванкувер» из «Рейнджерс». За «Кэнакс» форвард сыграл 16 матчей и набрал 2 (1+1) очка.

Кравцов – воспитанник «Трактора». Он играл в КХЛ лишь за эту команду. В сезоне-2021/2022 Виталий в 34 матчах набрал 23 (13+10) очка при показателе полезности «+21».

Его подробная статистика доступна здесь.

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26 комментариев

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Ryan T.
Ответ Анна
Молодец правильное решение. Всё ещё впереди. Очень довольна
Всё ещё впереди. И "Трактор", и "Лада" и "Сокол".
+21
0
+21
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HockeyMan
Ууухааааахааха
+15
-1
+14
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bold
Это новость должна была быть здесь , года 2 назад
+10
0
+10
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Непристойное предложение
и ведь не скажешь, что не давали шанса проявить себя
+9
0
+9
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Иван Буренков
Единственный вариант, который был возможен, после кошмарного сезона в НХЛ
+5
0
+5
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Rudenzik
Легенда НХЛ вернулась в родные пенаты
+6
-1
+5
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Евгений Ермаков
Ответ Al561
Где родился, там и пригодился))) Удачи Виталию в родном клубе!
Во Владивостоке родился. Ждём-с.
+4
0
+4
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Al561
Где родился, там и пригодился)))
Удачи Виталию в родном клубе!
+4
-1
+3
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VintDV
Это для него нормальный ход. Ну не получается в НХЛ. Бывает.
+3
0
+3
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хОКкейный батя
Ну вот и все, прощай Америка
+2
0
+2
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LaffyTaffy
Бюджетные бабки тратят на вот это
+4
-2
+2
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ABarca777
дерево
+2
-1
+1
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Alobama74
хахах давайте давайте полевайте его. Для трактора он офигенное усиление. куча криатива, всегда найдет вариант как отдать. Виталя я рад тебе. С возвращением !
+4
-3
+1
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Shldnkn
Лентяй
+1
0
+1
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Владимир
Ответ Alobama74
хахах давайте давайте полевайте его. Для трактора он офигенное усиление. куча криатива, всегда найдет вариант как отдать. Виталя я рад тебе. С возвращением !
Согласен с Вами полностью!!! С возвращением домой!!!
+2
-1
+1
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kaplanido
Просто фуфло
+2
-2
0
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Aleks01
Буратино был тупой…
+1
-1
0
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dosatuy
А зачем? Если он не показал в НХЛ ровным счётом ничего. Ладно, шутим. Может дома заиграет.
0
0
0
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Болельщик МГ
Трактор так-то не на шутку заряжается на следующий сезон.
+1
-1
0
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k-kaprizov
Да уж, обидно порой, что многим вообще не дают шанса в НХЛ, а этому наоборот столько шансов давали, и все просрал.
0
0
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fedorksv1961@icloud.com
Ответ kaplanido
Просто фуфло
У вас и таких нет!
0
0
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hockeydad
Жаль, чо тут скажешь.
+1
-1
0
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