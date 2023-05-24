Третьяк о Бобровском: «Он поймал волну, кураж, просто тащит «Флориду» и показывает, что 70% успеха сегодня – это вратарь»

Теги Каролина Флорида Кубок Стэнли Владислав Третьяк Сергей Бобровский НХЛ ТАСС Хоккей

Владислав Третьяк считает, что Сергей Бобровский поймал кураж в этом плей-офф НХЛ.

«Флорида» лидирует в финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли с «Каролиной» (3-0). Российский вратарь сыграл на ноль в третьем матче. 

«Бобровский поймал волну, кураж, он просто тащит команду и показывает, что 70% успеха сегодня – это вратарь. Он сейчас в прекрасной форме, и давайте ему пожелаем удачи.

Я всегда говорил, что он один из лучших. Я с ним переписываюсь, поддерживаю его как могу, потому что очень уважаю его как вратаря.

Сегодня он показывает класс. Я видел, как он отражает броски, держит команду в тонусе. Поэтому она не боится ошибаться, идти вперед», – сказал президент ФХР и бывший вратарь сборной СССР.

У Бобровского – первый сухарь в плей-офф за карьеру! «Флорида» ведет 3-0 в серии с «Каролиной»😳

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28 комментариев

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BernardLama
Ответ Максим Яблонский
А зачем вообще обсуждать игру "перебежчика и предателя Родины в какой-то захудалой западной лижиченке"?
наркоман что ли ?
+15
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+15
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2hsjck49rf
А еще 30% это система Ротенберга…..
+9
-1
+8
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Двестик Двестик
Ответ Док163
популисты как всегда на месте.
Вы наверное не интересуетесь хоккеем.
Третьяк - лучший вратарь ХХ века.
Его попросили дать комментарий об игре вратаря, он прокомментировал.
+6
-1
+5
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suomi95
ну всё. сглазил. Каролина будет шестой командой в истории КС, которая отыграется с 0:3 в серии)))
+10
-6
+4
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arsenal.ave
Ответ suomi95
ну всё. сглазил. Каролина будет шестой командой в истории КС, которая отыграется с 0:3 в серии)))
Он же не Черданцев
+4
0
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Евгений Кузнецов
да, вратарская школа в нашем хоккее - на уровне!
+4
-1
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разноцветный логотип
> Я всегда говорил, что он один из лучших. Я с ним переписываюсь, поддерживаю его как могу, потому что очень уважаю его как вратаря.

оооой начинается примазывание
+5
-3
+2
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Alexey Romanenko
Ответ Двестик Двестик
Вы наверное не интересуетесь хоккеем. Третьяк - лучший вратарь ХХ века. Его попросили дать комментарий об игре вратаря, он прокомментировал.
И один из худших функционеров в хоккее XXI века. Увы, первое и второе часто вещи не взаимосвязанные.
+3
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Док163
популисты как всегда на месте.
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Двестик Двестик
Ответ Vadoniy
Весьма спорные связи. 2008 вообще для нашего спорта был успешным весьма и золото ЧМ приписывать Третьяку - это примерно как приписывать его созданию КХЛ. Главные действующие лица того ЧМ выросли в топов ещё до Третьяка, а вопрос финансовой привлекательности для сборников скорее вытекает из общего подъёма финансового положения в стране в 2008. А по вратарям - несколько топов появились, как появились и несколько топов среди полевых, на сегодняшний же день в КХЛ нет действительно сильных вратарей, которые бы смотрелись как Сорокин и Шестёркин. Кстати, Шестёркин в КХЛ ло самого отъезда был если не вторым, то уж точно не однозначно первым и его постоянно двигали легионером. Кстати, Сорокин и Шестёркин ровесники Василевскому, после них таких вратарей не выросло до сих пор, хотя им околот 28 уже. Но при этом винить одного третьяка тоже неверно, спад начался с перехода к базовым клубам и очередному откату в прошлое, за что не только третьяк ответственнен.
Просто в 2008м везло - шикарный довод -)

Только вот до Третьяка за 15 лет было одно золото и одна бронза.
В 2007м юронза, причем обидная. А потом практически чз раз золото.

Вратарский лимит заставил клубы вводить в состав молодых вратарей. Именно поэтому получили серьезную практику молодые Барулин и Кошечкин.

Чз это клубы были вынуждены не только вводить, но и готовить вратарей. Потому что до того, было проще привезти готового. А после - такой вариант стал дорог. Именно поэтому выросли Бобровский и Василевский. Именно поэтому в КХЛ конкурировали Сорокин и Шестеркин.
+1
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Двестик Двестик
Ответ Alexey Romanenko
И один из худших функционеров в хоккее XXI века. Увы, первое и второе часто вещи не взаимосвязанные.
Во-первых, причем здесь это.

Во-вторых, до него мы 15 лет не становились чемпионами мира и призерами становили один раз. После его назначения ситуация поменялась.
Именно он ввел жесткий лимит на вратарей-легионеров, после которого мы перестали молиться на присвоение гражданства Набокову и имеем с десяток топовых вратарей.
И, да, катков/ледовых дворцов построено действительно немало.

Одним из худших функционеров он быть, конечно, тоже не может.

Да, к тому, что он согласился остаться номинальным главой ФХР, который де-факто возглавляют Тимченко и Ротенберг, вопросы есть.
Их и надо задавать.
+3
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Костя Кот
Ответ Максим Яблонский
А зачем вообще обсуждать игру "перебежчика и предателя Родины в какой-то захудалой западной лижиченке"?
обоснуй! почему это он предатель?
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Максим Яблонский
Ответ nerol
Вы ковычки видели?
да тут не смогли в сарказм, минусов нахватал
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Made-in-Russia
Ответ Алексей Панин
Ну насчет 70% не уверен В целом, если команда играет хуже и дает бросать из более опасных мест, у вратаря статистика тоже хуже становится, да и все шайбы не отбить никому Я не главный фанат того же Василевского, которого хейтили в этом году, но мне кажется в его случае та же причина работает: команда стала хуже играть,- но тут все равно лучше проанализировать. Не все так просто
Бобровский весь сезон до ПО играл не важно, и даже его сменьщики не внушали доверие. Не думаю, что именно в ПО Флорида смогла настолько сильно преобразиться не будь этого куража Бобровского.
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Vadoniy
Ответ Двестик Двестик
Во-первых, причем здесь это. Во-вторых, до него мы 15 лет не становились чемпионами мира и призерами становили один раз. После его назначения ситуация поменялась. Именно он ввел жесткий лимит на вратарей-легионеров, после которого мы перестали молиться на присвоение гражданства Набокову и имеем с десяток топовых вратарей. И, да, катков/ледовых дворцов построено действительно немало. Одним из худших функционеров он быть, конечно, тоже не может. Да, к тому, что он согласился остаться номинальным главой ФХР, который де-факто возглавляют Тимченко и Ротенберг, вопросы есть. Их и надо задавать.
Весьма спорные связи. 2008 вообще для нашего спорта был успешным весьма и золото ЧМ приписывать Третьяку - это примерно как приписывать его созданию КХЛ. Главные действующие лица того ЧМ выросли в топов ещё до Третьяка, а вопрос финансовой привлекательности для сборников скорее вытекает из общего подъёма финансового положения в стране в 2008. А по вратарям - несколько топов появились, как появились и несколько топов среди полевых, на сегодняшний же день в КХЛ нет действительно сильных вратарей, которые бы смотрелись как Сорокин и Шестёркин. Кстати, Шестёркин в КХЛ ло самого отъезда был если не вторым, то уж точно не однозначно первым и его постоянно двигали легионером. Кстати, Сорокин и Шестёркин ровесники Василевскому, после них таких вратарей не выросло до сих пор, хотя им околот 28 уже. Но при этом винить одного третьяка тоже неверно, спад начался с перехода к базовым клубам и очередному откату в прошлое, за что не только третьяк ответственнен.
+1
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Alexey Romanenko
Ответ ARoman91
И ни слова о катках? Не узнаю Третьяка
Ну наверно уже все построили.
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nerol
Ответ Костя Кот
обоснуй! почему это он предатель?
Вы ковычки видели?
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GSA1214
Скринте, две игры сольет, нервы дело такое...
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raspisanie77
А в другой паре 70% успеха это усиление перед ПО, равнозначность троек и глубина, никто ж не будет спорить, что Эттинжер сильнее Хилла, но полевые то оверы начинают плохо, то тупейшие 5 минут на ровном месте получают.
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Madcomposer
Ох уж эти проценты. Жаль, Колорадо об этом в прошлом ПО не сказали)
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Alexey Romanenko
Про советскую вратарскую школу говорил?
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e1ther - e1ther
да ладно Слава,71%,ну че ты принижаешь его заслуги
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ftw2002@yandex.ru
Странно, что он не сказал, что надежная игра Бобровского - это заслуга Третьяка), ну хотя бы на 70 %
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Алексей Панин
Ну насчет 70% не уверен

В целом, если команда играет хуже и дает бросать из более опасных мест, у вратаря статистика тоже хуже становится, да и все шайбы не отбить никому

Я не главный фанат того же Василевского, которого хейтили в этом году, но мне кажется в его случае та же причина работает: команда стала хуже играть,- но тут все равно лучше проанализировать. Не все так просто
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ARoman91
И ни слова о катках?
Не узнаю Третьяка
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