Третьяк о Бобровском: «Он поймал волну, кураж, просто тащит «Флориду» и показывает, что 70% успеха сегодня – это вратарь»
Владислав Третьяк считает, что Сергей Бобровский поймал кураж в этом плей-офф НХЛ.
«Флорида» лидирует в финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли с «Каролиной» (3-0). Российский вратарь сыграл на ноль в третьем матче.
«Бобровский поймал волну, кураж, он просто тащит команду и показывает, что 70% успеха сегодня – это вратарь. Он сейчас в прекрасной форме, и давайте ему пожелаем удачи.
Я всегда говорил, что он один из лучших. Я с ним переписываюсь, поддерживаю его как могу, потому что очень уважаю его как вратаря.
Сегодня он показывает класс. Я видел, как он отражает броски, держит команду в тонусе. Поэтому она не боится ошибаться, идти вперед», – сказал президент ФХР и бывший вратарь сборной СССР.
У Бобровского – первый сухарь в плей-офф за карьеру! «Флорида» ведет 3-0 в серии с «Каролиной»😳
Третьяк - лучший вратарь ХХ века.
Его попросили дать комментарий об игре вратаря, он прокомментировал.
оооой начинается примазывание
Только вот до Третьяка за 15 лет было одно золото и одна бронза.
В 2007м юронза, причем обидная. А потом практически чз раз золото.
Вратарский лимит заставил клубы вводить в состав молодых вратарей. Именно поэтому получили серьезную практику молодые Барулин и Кошечкин.
Чз это клубы были вынуждены не только вводить, но и готовить вратарей. Потому что до того, было проще привезти готового. А после - такой вариант стал дорог. Именно поэтому выросли Бобровский и Василевский. Именно поэтому в КХЛ конкурировали Сорокин и Шестеркин.
Во-вторых, до него мы 15 лет не становились чемпионами мира и призерами становили один раз. После его назначения ситуация поменялась.
Именно он ввел жесткий лимит на вратарей-легионеров, после которого мы перестали молиться на присвоение гражданства Набокову и имеем с десяток топовых вратарей.
И, да, катков/ледовых дворцов построено действительно немало.
Одним из худших функционеров он быть, конечно, тоже не может.
Да, к тому, что он согласился остаться номинальным главой ФХР, который де-факто возглавляют Тимченко и Ротенберг, вопросы есть.
Их и надо задавать.
В целом, если команда играет хуже и дает бросать из более опасных мест, у вратаря статистика тоже хуже становится, да и все шайбы не отбить никому
Я не главный фанат того же Василевского, которого хейтили в этом году, но мне кажется в его случае та же причина работает: команда стала хуже играть,- но тут все равно лучше проанализировать. Не все так просто
Не узнаю Третьяка