Третьяк о Бобровском: «Он поймал волну, кураж, просто тащит «Флориду» и показывает, что 70% успеха сегодня – это вратарь»

Владислав Третьяк считает, что Сергей Бобровский поймал кураж в этом плей-офф НХЛ.

«Флорида» лидирует в финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли с «Каролиной» (3-0). Российский вратарь сыграл на ноль в третьем матче.

« поймал волну, кураж, он просто тащит команду и показывает, что 70% успеха сегодня – это вратарь. Он сейчас в прекрасной форме, и давайте ему пожелаем удачи.

Я всегда говорил, что он один из лучших. Я с ним переписываюсь, поддерживаю его как могу, потому что очень уважаю его как вратаря.

Сегодня он показывает класс. Я видел, как он отражает броски, держит команду в тонусе. Поэтому она не боится ошибаться, идти вперед», – сказал президент ФХР и бывший вратарь сборной СССР.

У Бобровского – первый сухарь в плей-офф за карьеру! «Флорида» ведет 3-0 в серии с «Каролиной»😳