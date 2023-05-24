Давыдов о том, что Бобровский начинал плей-офф в запасе: «Это и подстегнуло его. Вся его сила в ментальности»

Теги Флорида Кубок Стэнли Рашит Давыдов Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Рашит Давыдов высказался об игре вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в Кубке Стэнли.

– Он ведь начинал плей-офф даже не как первый вратарь «Флориды».

— Именно эта ситуация, что он начинал этот плей-офф в запасе, и подстегнула Бобровского. Он разозлился в хорошем смысле слова, получил еще больше мотивации, хотя у Сергея с этим всегда все было в порядке. Но вы представьте, как взрослого опытного вратаря задевает сам момент, что он не играет.

И когда Серега встал в ворота в третьем матче первого раунда с «Бостоном», я понимал его состояние: он сейчас будет рвать и метать и своего уже не отдаст! И вот мы видим, что Бобровский с честью вышел из сложной ситуации.

Сергей всегда готов к каким-то вызовам. У него правильные ориентиры по жизни. Конечно, как вратарь-профи он не стоит на месте, постоянно развивается. Но прежде всего Бобровский прокачивает ментальную составляющую. Он растет как человек и личность. Вся его сила именно в ментальности, – сказал тренер вратарей «Локомотива».

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1 комментарий

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Кино Музыка
Хороший дембельский аккорд.
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