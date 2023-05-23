Бобровский о 3-0 с «Каролиной»: «Следующая игра будет важной. У них отличная команда. Будет еще один бой»

Теги Каролина Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский поделился ожиданиями от 4-го матча серии финала Востока.

«Флорида» обыграла «Каролину» (1:0) в 3-м матче серии и ведет 3-0.

«Мы рады победе, но следующая игра будет важной.

У них отличная команда. У них отличные игроки. Это будет еще один бой. Мы ждем этого с нетерпением», – сказал Бобровский.

У Бобровского – первый сухарь в плей-офф за карьеру! «Флорида» ведет 3-0 в серии с «Каролиной»😳

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11 комментариев

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Stucker
Ответ severchanin
Серега, а ведь ты реально претендуешь на Везина Трофи. Дай бог тебе собраться и стабильно, без провалов доиграть плов с завоеванием по итогу КС!
на везину он не претендует, везина вручается по итогам регулярки.
+16
0
+16
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Maxim Shumov
Ответ Макс
Да ладно боб, вы уже в финале. Только неизвестно сколько игр в итоге будет.
Бостон и НЙР еще перед первым раундом были в финале, что из этого вышло?
+14
-2
+12
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Generalend
Было бы странно, если бы он сказал, "Да ладно, плевать, можем позволить себе пару матчей проиграть"
+6
0
+6
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Виктор Клименко
Ответ Двойка Бубнова
Они вели 3-0 в серии?
Бостон однажды и с 3-0 вылетел)
+3
0
+3
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Макс
Ответ severchanin
Серега, а ведь ты реально претендуешь на Везина Трофи. Дай бог тебе собраться и стабильно, без провалов доиграть плов с завоеванием по итогу КС!
Рассмешил. При чем здесь вещие трофи?
+2
-1
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Джесси Пинкман
Забавно, что в регулярке такие сухие победные матчи выдавала именно каролина. А тут наткнулись на стену.
0
0
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Владимир Кувшинов
Ответ severchanin
Серега, а ведь ты реально претендуешь на Везина Трофи. Дай бог тебе собраться и стабильно, без провалов доиграть плов с завоеванием по итогу КС!
Везину дают за регулярку! А вот на "Коня" может замахнутся!!
0
0
0
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Двойка Бубнова
Ответ Maxim Shumov
Бостон и НЙР еще перед первым раундом были в финале, что из этого вышло?
Они вели 3-0 в серии?
+1
-1
0
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Владимир Кувшинов
Ответ Maxim Shumov
Бостон и НЙР еще перед первым раундом были в финале, что из этого вышло?
Они обыграли Бостон Торонто! И сейчас ведут с Каролиной 3-0! Они будут в финале без вопросов!!
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