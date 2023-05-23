Бобровский о 3-0 с «Каролиной»: «Следующая игра будет важной. У них отличная команда. Будет еще один бой»

Сергей Бобровский поделился ожиданиями от 4-го матча серии финала Востока.

«Флорида» обыграла «Каролину» (1:0) в 3-м матче серии и ведет 3-0.

«Мы рады победе, но следующая игра будет важной.

У них отличная команда. У них отличные игроки. Это будет еще один бой. Мы ждем этого с нетерпением», – сказал .

У Бобровского – первый сухарь в плей-офф за карьеру! «Флорида» ведет 3-0 в серии с «Каролиной»😳