Сергей Бобровский: «Очень рад, что играю в плей-офф. Благодарю Бога за эту возможность»

Теги Каролина Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ религия Хоккей

Сергей Бобровский поделился ощущениями от игры за «Флориду» в финале конференции.

Российский вратарь «Пантерс» был признан 1-й звездой матча с «Каролиной» (2:1 ОТ, 2-0) в финале Востока.

«Очень важная победа для нас. Я счастлив, что нахожусь здесь и играю в плей-офф.

Благодарю Бога за эту возможность, за результаты и самочувствие», – сказал Бобровский

«Каролина» как будто не знает, что делать с Бобровским. А Ткачак снова забил в овертайме: «Флорида» мчится к финалу!

24 комментария

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The world champion 1998
Тащи, тащи. Возьми Кубок и Конн Смайт. Удачи!
+36
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dzolot
Бобёр крут
+23
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Shem010
А как народ то рад, что ты смог восстать. Признаюсь, каюсь, тоже думал, как и многие что наверняка начнет угадать, как же приятно было ошибиться.!!
+20
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Stillinger
Ответ LOsP06GH
Вопрос к знатокам, а сколько незадрафтованных игроков получали Коннсмайт в истории Кубка Стэнли!?
Гретцки вроде как незадрафтованный. Больше так и не вспомню.
+11
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Vova Korovkin
Я рад за Боба и Флориду.
+10
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Андрей Трубецкой
Если все будет так же это кон смайт и кубок, нападение свои 2 шайбы заковыряет. Бобр больше 2 забить не даст
+5
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Антон Якимцев
А Флорида благодарит Боба за эту возможность.
+5
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Огюст
На Бога надейся, но сам не зевай !
+5
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LOsP06GH
Ответ The world champion 1998
Тащи, тащи. Возьми Кубок и Конн Смайт. Удачи!
Вопрос к знатокам, а сколько незадрафтованных игроков получали Коннсмайт в истории Кубка Стэнли!?
+5
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Ярик01
На сайте Флориды товарищ God с большой буквы.
Обычно на русском языке аналогично в прямой речи.
Стажёр в журналистах?
+3
0
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Александр Балабанов
Ответ LOsP06GH
Вопрос к знатокам, а сколько незадрафтованных игроков получали Коннсмайт в истории Кубка Стэнли!?
В начале существования трофея было сколько-то, так как полноценный драфт появился позже его учреждения. Тот же Бобби Орр или Берни Парент с двумя штуками у каждого не были задрафтованы.

Вот в последние лет 35 (после Гретцки) вроде бы нет примеров.
+3
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The world champion 1998
Ответ LOsP06GH
Вопрос к знатокам, а сколько незадрафтованных игроков получали Коннсмайт в истории Кубка Стэнли!?
Хм, и правда, интересно, сколько?
+3
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Андрей Еремушкин
Вперед, к заветному Кубку!!!!
+2
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Heavy_Axe
Ответ LOsP06GH
Вопрос к знатокам, а сколько незадрафтованных игроков получали Коннсмайт в истории Кубка Стэнли!?
GPT говорит что не было такого в истории
+2
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Холден Колфилд
Ответ Огюст
На Бога надейся, но сам не зевай !
На Боба надейся,но сам не плошай
+1
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karrlik82
Пока божишь тут только ты, Сергей! Ну и Ткачак помогает)
+1
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LOsP06GH
Что-то я не слышал, а в КХЛ есть альтернатива Коннсмайту НХЛ!?
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Strannix
В этом плэй-офф бог это Серёга)
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SergFed71
Иншаллах 🙏 Дай бог Сергею коня и чашку🏆
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LOsP06GH
Ответ Heavy_Axe
GPT говорит что не было такого в истории
Вот это номер!
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Михаил Майоров
Ответ LOsP06GH
Вопрос к знатокам, а сколько незадрафтованных игроков получали Коннсмайт в истории Кубка Стэнли!?
Коня стали вручать раньше, чем драфтовать. Там, в 60-х, почитай что все были недрафтованные - Беливо, Кеон, Курнуайе и т.п. После Курнуайе в 1973-м вроде все с драфта
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LOsP06GH
Ответ Михаил Майоров
Коня стали вручать раньше, чем драфтовать. Там, в 60-х, почитай что все были недрафтованные - Беливо, Кеон, Курнуайе и т.п. После Курнуайе в 1973-м вроде все с драфта
Всех Благодарю за информацию!
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Александр Балабанов
Ответ Ярик01
На сайте Флориды товарищ God с большой буквы. Обычно на русском языке аналогично в прямой речи. Стажёр в журналистах?
Дирижёр!
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