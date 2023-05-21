Сергей Бобровский: «Очень рад, что играю в плей-офф. Благодарю Бога за эту возможность»
Сергей Бобровский поделился ощущениями от игры за «Флориду» в финале конференции.
Российский вратарь «Пантерс» был признан 1-й звездой матча с «Каролиной» (2:1 ОТ, 2-0) в финале Востока.
«Очень важная победа для нас. Я счастлив, что нахожусь здесь и играю в плей-офф.
Благодарю Бога за эту возможность, за результаты и самочувствие», – сказал Бобровский.
«Каролина» как будто не знает, что делать с Бобровским. А Ткачак снова забил в овертайме: «Флорида» мчится к финалу!
Обычно на русском языке аналогично в прямой речи.
Стажёр в журналистах?
Вот в последние лет 35 (после Гретцки) вроде бы нет примеров.