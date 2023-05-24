Плющев о том, что «Авангард» продлит Кравеца: «Мутная история. Ему не позавидуешь – сначала об тебя вытерли ноги, потом оставили от безнадеги»

Владимир Плющев высказался о том, что Михаил Кравец продолжит работу с «Авангардом».

– В ходе сезона у вас была взаимная пикировка с главным тренером «Авангарда» . И вот последняя новость, пока неофициальная – Кравец остается у руля омского клуба. Ваш комментарий.

– На мой взгляд, вся эта история – мутная. «Авангард» так или иначе давал понять, что тренера поменяет, шли разговоры о возвращении , о других североамериканских персонажах. Но прошли месяцы, никого найти, видимо, не удалось – и «всплыл» Кравец.

Какие бы пикировки у меня с этим тренером ни возникали, ему не позавидуешь. И болельщики, и игроки, и коллеги теперь знают, что об тебя сначала вытерли ноги, а потом оставили – в общем-то от безнадеги. Тяжелый случай.

– Что это значит в профессиональном плане?

– Это психологически очень тонкая ситуация. На тебя идет двойное давление – и командным результатом, и всей этой историей с уходом-возвращением.

Но тренер – такая профессия. Ты обречен платить в том числе за ошибки руководства.

– Вы говорили, что Кравец – тренер уровня «Витязя», главная задача которого – выжить. Есть ли у Омска перспектива?

– Мы видели «Авангард» образца прошлого сезона. По большому счету это была команда одной тройки. Результат делали и Буше, у них были развязаны руки, к ним чаще всего ставили . Все остальные получали игровое время по остаточному принципу. Причем в закрытых схемах, которые ставят середняки и аутсайдеры КХЛ, в чем и проявлялся тренерский фактор.

Вообще этим летом у « » очень серьезные потери. Поэтому трудно смотреть в его будущее с оптимизмом, – сказал заслуженный тренер России.