Светлов о вылете «Авангарда»: «У лидеров-легионеров не было огня Радулова или Шипачева. Одного Ткачева маловато»

Сергей Светлов объяснил, почему «Авангард» проиграл «Ак Барсу» (1-4) в финале Востока

– За счет чего Казань – первый финалист сезона?

– В команде отличный сплав опыта и молодости. Сафонову, Воронкову, Галимову, группе молодых защитников помог утвердиться такой энергетический лидер, как Радулов. Плюс в плей-офф и особенно в серии с Омском на высоком уровне сыграли Шипачев и Кагарлицкий, по сравнению с первой половиной сезона они здорово добавили в движении.

Два победных гола Шипачева в финале конференции – знак качества. Выстреливать в решающие моменты сезона – это мастерство.

На мой взгляд, главный тренер «Авангарда» Кравец провел качественный сезон. Не надо забывать, что в плей-офф Омск прошел «Сибирь» и «Металлург» лишь с одним поражением, это отличный показатель.

Очень важно и то, что Кравец доказал, что и тренеры, ранее работавшие с клубами второго эшелона КХЛ, способны решать высокие задачи. Тренерская рука в « » была видна.

– Почему же Омск не смог открыть серию и одержал в ней лишь одну победу?

– Все решили мелкие детали. Ключевой матч – третий в серии и первый в Омске, «Авангард» был близок к тому, чтобы повести 2-1. Казань вытянула его за счет большого кубкового опыта – и Шипачева с Радуловым, и тренера.

Еще один фактор современного хокея – пятачок, кто его выигрывает, тот и побеждает. Вспомните, сколько стычек было на пятачке ворот Демченко, где Казань просто устроила хоккейную войну. А вот у ворот Билялова особых конфликтов и не возникало, Омск старался сыграть на более чистых шайбах, у голкипера было время отдышаться.

Вообще мне показалось, что эмоционально «Авангард» не выдержал накала. Огня Радулова или у лидеров-легионеров Омска Буше или все-таки не было, хотя в большинстве это большие мастера, стабильно набирающие очки. Да, вел команду за собой Ткачев, он запомнился, но одного лидера маловато, – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Ак Барс» забрал три овертайма, а с ними – серию у «Авангарда». У Билялетдинова будет пятый финал