Светлов о вылете «Авангарда»: «У лидеров-легионеров не было огня Радулова или Шипачева. Одного Ткачева маловато»

Теги Ак Барс Авангард Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Вадим Шипачев Сергей Светлов Владимир Ткачев 1995 Корбан Найт Рид Буше Хоккей

Сергей Светлов объяснил, почему «Авангард» проиграл «Ак Барсу» (1-4) в финале Востока

– За счет чего Казань – первый финалист сезона?

– В команде отличный сплав опыта и молодости. Сафонову, Воронкову, Галимову, группе молодых защитников помог утвердиться такой энергетический лидер, как Радулов. Плюс в плей-офф и особенно в серии с Омском на высоком уровне сыграли Шипачев и Кагарлицкий, по сравнению с первой половиной сезона они здорово добавили в движении.

Два победных гола Шипачева в финале конференции – знак качества. Выстреливать в решающие моменты сезона – это мастерство.

На мой взгляд, главный тренер «Авангарда» Кравец провел качественный сезон. Не надо забывать, что в плей-офф Омск прошел «Сибирь» и «Металлург» лишь с одним поражением, это отличный показатель.

Очень важно и то, что Кравец доказал, что и тренеры, ранее работавшие с клубами второго эшелона КХЛ, способны решать высокие задачи. Тренерская рука в «Авангарде» была видна.

– Почему же Омск не смог открыть серию и одержал в ней лишь одну победу?

– Все решили мелкие детали. Ключевой матч – третий в серии и первый в Омске, «Авангард» был близок к тому, чтобы повести 2-1. Казань вытянула его за счет большого кубкового опыта – и Шипачева с Радуловым, и тренера.

Еще один фактор современного хокея – пятачок, кто его выигрывает, тот и побеждает. Вспомните, сколько стычек было на пятачке ворот Демченко, где Казань просто устроила хоккейную войну. А вот у ворот Билялова особых конфликтов и не возникало, Омск старался сыграть на более чистых шайбах, у голкипера было время отдышаться.

Вообще мне показалось, что эмоционально «Авангард» не выдержал накала. Огня Радулова или Шипачева у лидеров-легионеров Омска Буше или Найта все-таки не было, хотя в большинстве это большие мастера, стабильно набирающие очки. Да, вел команду за собой Ткачев, он запомнился, но одного лидера маловато, – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Ак Барс» забрал три овертайма, а с ними – серию у «Авангарда». У Билялетдинова будет пятый финал

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1 комментарий

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Artyom Tarasov
Огня Шипачева, смешно)
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