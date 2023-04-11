Кравец о том, что Найту и Буше нужно было дать меньше игрового времени: «Эксперты, которые об этом говорят, просто завидуют, что у нас есть такие хоккеисты»

Михаил Кравец высказался об игре «Авангарда» в розыгрыше Кубка Гагарина.

В плей-офф омский клуб проиграл «Ак Барсу» 1-4 в серии финала Востока.

«Могу сказать, что второй период, что третий – нет никакой закономерности. Есть игра, есть подготовка, есть соперник. В плей-офф третий период мы в победных сериях выигрывали. Это не «физика», где-то везение, где-то травмы основных игроков. Нельзя сказать, что мы лучше настраивались на первый и второй период, чем на третий. Третий период – решающий, все наоборот хотели выйти, лечь костьми и победить.

Объяснение может быть только в какой-то… Не знаю, не повезло, честно скажу. Все складывалось так, что мы должны побеждать. В последней игре досадные два гола от синей линии, хотя ребята очень много на себя ловили. У нас в третьем периоде были моменты, могли забить и победить. Значит, мне нужно было четче и правильнее объяснить, может, сделать правильные смены в этой ситуации – кого-то поддержать, кого-то посадить.

Это можно говорить, когда все закончилось. А во время игры важно доверять всем, важно верить во всех – только тогда можно победить.

Не считаю ли, что нужно было дать меньше игрового времени и ? Нет, я так не считаю, а эксперты, которые об этом говорят, просто завидуют, что у нас есть такие игроки.

Когда я работал в «Витязе», некоторые специалисты спрашивали, почему я так часто меняю звенья. В « » ситуация немного другая – и с игроками, и по тому, как они играли вместе. Если смотреть внимательнее на игры и вспомнить матчи на Дальнем Востоке, мы пытались менять звенья. и других игроков переставляли. У нас были определенные перестановки, мы всегда искали лучший вариант.

Перед плей-офф мы определились, что нам нужно вернуться к тому составу, с которым побеждали. Я считаю, что те тройки, которые мы создали, приносили результат и победы.

По поводу в центре. Мы использовали это, когда был травмирован Федор Малыхин или кто-то еще. В данной ситуации я считаю, мы сделали все правильно, оставив Ваню играть с края, а Малыхина в центре. Я не видел, что возвращение Никиты Михайлова усилило бы команду», – сказал главный тренер «Авангарда» Кравец.