Кравец о том, что Найту и Буше нужно было дать меньше игрового времени: «Эксперты, которые об этом говорят, просто завидуют, что у нас есть такие хоккеисты»

Теги Авангард КХЛ Кубок Гагарина Федор Малыхин Иван Телегин Михаил Кравец Владимир Ткачев 1995 Корбан Найт Рид Буше Никита Михайлов Хоккей

Михаил Кравец высказался об игре «Авангарда» в розыгрыше Кубка Гагарина.

В плей-офф омский клуб проиграл «Ак Барсу» 1-4 в серии финала Востока.

«Могу сказать, что второй период, что третий – нет никакой закономерности. Есть игра, есть подготовка, есть соперник. В плей-офф третий период мы в победных сериях выигрывали. Это не «физика», где-то везение, где-то травмы основных игроков. Нельзя сказать, что мы лучше настраивались на первый и второй период, чем на третий. Третий период – решающий, все наоборот хотели выйти, лечь костьми и победить.

Объяснение может быть только в какой-то… Не знаю, не повезло, честно скажу. Все складывалось так, что мы должны побеждать. В последней игре досадные два гола от синей линии, хотя ребята очень много на себя ловили. У нас в третьем периоде были моменты, могли забить и победить. Значит, мне нужно было четче и правильнее объяснить, может, сделать правильные смены в этой ситуации – кого-то поддержать, кого-то посадить.

Это можно говорить, когда все закончилось. А во время игры важно доверять всем, важно верить во всех – только тогда можно победить.

Не считаю ли, что нужно было дать меньше игрового времени Корбану Найту и Риду Буше? Нет, я так не считаю, а эксперты, которые об этом говорят, просто завидуют, что у нас есть такие игроки.

Когда я работал в «Витязе», некоторые специалисты спрашивали, почему я так часто меняю звенья. В «Авангарде» ситуация немного другая – и с игроками, и по тому, как они играли вместе. Если смотреть внимательнее на игры и вспомнить матчи на Дальнем Востоке, мы пытались менять звенья. Владимира Ткачева и других игроков переставляли. У нас были определенные перестановки, мы всегда искали лучший вариант.

Перед плей-офф мы определились, что нам нужно вернуться к тому составу, с которым побеждали. Я считаю, что те тройки, которые мы создали, приносили результат и победы.

По поводу Ивана Телегина в центре. Мы использовали это, когда был травмирован Федор Малыхин или кто-то еще. В данной ситуации я считаю, мы сделали все правильно, оставив Ваню играть с края, а Малыхина в центре. Я не видел, что возвращение Никиты Михайлова усилило бы команду», – сказал главный тренер «Авангарда» Кравец.

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1 комментарий

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Александр_Ронни
Это все вода, детские отмазки прикрытые "взрослыми" взглядами. Чистяков - перелом руки, клюшку с трудом держал перед серией с АкБарсом, твои же слова. Ты играешь в 6 защей в плове, не забываем про порез руки и хоть и мужичину, но не до конца способного првгать выше головы Шарипзянова. Напрягаешь, даже без учета оверов, защей топ-2 25 минутами. В третьих периодах просишь от них сыграть аккуратно, блокировать броски, удержать счет, цирковой заканчивал?)
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