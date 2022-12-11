Плющев о реакции Кравеца на критику: «Не совсем адекватная. Тренерская среда – не институт благородных девиц. А карму никто не отменял»

высказался о реакции главного тренера «Авангарда» на критику.

– Нас удивила нервная реакция главного тренера «Авангарда» на интервью, в котором вы осторожно покритиковали игру омского клуба, занимающего лишь шестое место в конференции. А вас удивила?

– Тут дело не в наших личных реакциях, а в том, что подмеченные моменты, видимо, оказались болезненными. Но тренерская среда – не тепличная, а конкурентная, это не парник и не институт благородных девиц. Здесь нужно быть готовым к критике.

– Какие подмеченные моменты стали болезненными?

– Изначально вся омская расстановка выглядит сомнительно. Вроде бы поверили в доморощенного тренера, в местную, можно сказать, легенду, он закрыл амбразуру из 12 гостевых матчей, а потом, видимо, в качестве поощрения был выброшен на улицу.

Если бы Михаил Кравец пришел после вот такого странного расставания с , то вопросов не возникло бы. А тут новый тренер поработал в штабе старого, причем, судя по прессе, старый тренер его как раз и не приглашал, был не в курсе. Так что история, мягко говоря, некрасивая.

В тренерском деле – как и в жизни – карму никто не отменял. Идешь на «живое» место – жди «подарков» судьбы. Видимо, отсюда и нервная реакция. Но не только отсюда.

– Что еще?

– После увольнения Рябыкина на эмоциях «Авангард» провел несколько эффектных матчей. Потом эти умоции ушли – пришла рутина. Кравец – тренер уровня «Амура» и «Витязя», при нем эти команды играли от обороны, достаточно просто.

Перестройка именно в этом направлении началась и в Омске. В последних семи матчах лишь дважды забросил три шайбы, в остальных – все скромненько, по одной или две. Как результат – четыре поражения. А это признаки нового кризиса.

Такие опасения мной и были высказаны, причем аккуратно и тактично. Реакция, на мой взгляд, не совсем адекватная, – сказал заслуженный тренер России.