Полтапов о стычке с Радуловым: «Мы все мужики. Неважно, кто какого возраста и статуса – на льду все равны»

Теги Ак Барс ЦСКА драки Александр Радулов НХЛ Кубок Гагарина Михаил Григоренко Прохор Полтапов Хоккей

Прохор Полтапов высказался о стычке с Александром Радуловым в матче плей-офф-2023.

– В финале запомнилась ваша стычка с Александром Радуловым, как вы видите ту ситуацию?

– Ситуация была такая: Миша Григоренко начал вылезать на ворота, шайба отскочила на пятак и он, увидев, что она не прижата, начал добивать. Я стоял рядом, поворачиваю голову и вижу: Миша лежит, а два игрока клюшками долбят его в спину, причем уже после свистка судьи.

Два на одного, еще и лежачего, было нечестно. Я оттолкнул их, на меня сзади налетел игрок, я сразу начал бороться, развернулся. Увидел, что это Радулов, только когда у меня уже шлем слетел. Мы все мужики, неважно, кто какого возраста и статуса – на льду все равны.

– Согласны, что Радулов в КХЛ – особенный игрок?

– Считаю, что он был особенным и в НХЛ. Все равно видно, что он приехал оттуда и у него есть огромный опыт. Ему всегда без разницы, кто перед ним, у Радулова очень сильный характер.

– Стараетесь выработать в себе похожий характер?

– Да, конечно. Если ты будешь показывать на льду такое отношение, то менее уверенные ребята станут обходить тебя стороной, – сказал нападающий ЦСКА.

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2 комментария

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Maxim Shumov
Саша в НХЛ был очень осторожным и нежным, а как попал в лигу, где вместо драк - обнимашки и судьи, которые его прикороют - сразу превратился в альфача.
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Кеша
Молодец парень! Прекрасно помню этот момент . И Радулов поступил , как мастер . Посмотрел в лицо молодого парня , что тот не отвернулся не мямлил ничего, а смело ждал удара , но этого не случилось, к счастью и уважение Радулову . Поступил , как профи и дядька наставник .
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