Полтапов о стычке с Радуловым: «Мы все мужики. Неважно, кто какого возраста и статуса – на льду все равны»

Прохор Полтапов высказался о стычке с Александром Радуловым в матче плей-офф-2023.

– В финале запомнилась ваша стычка с Александром Радуловым, как вы видите ту ситуацию?

– Ситуация была такая: Миша Григоренко начал вылезать на ворота, шайба отскочила на пятак и он, увидев, что она не прижата, начал добивать. Я стоял рядом, поворачиваю голову и вижу: Миша лежит, а два игрока клюшками долбят его в спину, причем уже после свистка судьи.

Два на одного, еще и лежачего, было нечестно. Я оттолкнул их, на меня сзади налетел игрок, я сразу начал бороться, развернулся. Увидел, что это Радулов, только когда у меня уже шлем слетел. Мы все мужики, неважно, кто какого возраста и статуса – на льду все равны.

– Согласны, что Радулов в КХЛ – особенный игрок?

– Считаю, что он был особенным и в НХЛ. Все равно видно, что он приехал оттуда и у него есть огромный опыт. Ему всегда без разницы, кто перед ним, у Радулова очень сильный характер.

– Стараетесь выработать в себе похожий характер?

– Да, конечно. Если ты будешь показывать на льду такое отношение, то менее уверенные ребята станут обходить тебя стороной, – сказал нападающий ЦСКА.