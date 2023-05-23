ЦСКА, скорее всего, повторит предложение «Локомотива» Гуськову

Теги ЦСКА Локомотив возможные переходы КХЛ Спорт-Экспресс Матвей Гуськов Хоккей

ЦСКА, скорее всего, повторит контрактное предложение Матвею Гуськову.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», с большой долей вероятности клуб повторит предложение, которое «Локомотив» сделал нападающему.

Ранее стало известно, что Гуськов принял предложение «Локомотива». 22-летний форвард является ограниченно свободным агентом. Армейский клуб должен либо повторить предложение, либо отпустить игрока за компенсацию.

В сезоне-2022/23 Гуськов провел 37 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 9 (3+6) очков.

В победном для ЦСКА розыгрыше Кубка Гагарина он выходил на лед в 9 играх

Гуськов принял предложение «Локомотива»: 15 млн рублей в сезоне-2023/24, 20 млн – в сезоне-2024/25 («СЭ»)

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3 комментария

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Stefen
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Андрей Балахнин
Ответ Stefen
Зачем?
чтобы обменять.
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