ЦСКА, скорее всего, повторит предложение «Локомотива» Гуськову

ЦСКА, скорее всего, повторит контрактное предложение Матвею Гуськову.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», с большой долей вероятности клуб повторит предложение, которое «Локомотив» сделал нападающему.

Ранее стало известно, что Гуськов принял предложение «Локомотива». 22-летний форвард является ограниченно свободным агентом. Армейский клуб должен либо повторить предложение, либо отпустить игрока за компенсацию.

В сезоне-2022/23 Гуськов провел 37 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 9 (3+6) очков.

В победном для розыгрыше Кубка Гагарина он выходил на лед в 9 играх

Гуськов принял предложение «Локомотива»: 15 млн рублей в сезоне-2023/24, 20 млн – в сезоне-2024/25 («СЭ»)