Валерий Каменский: «Бобровский – голкипер мирового класса. Его можно назвать одним из лучших хоккеистов НХЛ»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Валерий Каменский Спорт-Экспресс Хоккей

Валерий Каменский оценил игру вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в Кубке Стэнли.

Голкипер отразил все 32 броска по своим воротам в 3-м матче серии Кубка Стэнли против «Каролины» (1:0, 3-0). Бобровский впервые в карьере сыграл на ноль в плей-офф НХЛ.

«Сергей – голкипер мирового класса. Он доказывает это своей игрой. Так держать! Желаю ему выиграть Кубок Стэнли.

Бобровского можно назвать одним из лучших хоккеистов НХЛ. Он и раньше был одним из лучших. Просто профессиональная карьера не всегда складывается ровно.

Сейчас Бобровский играет так, как он умеет – на самом высоком уровне», – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.

У Бобровского – первый сухарь в плей-офф за карьеру! «Флорида» ведет 3-0 в серии с «Каролиной»😳

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4 комментария

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Алекс Клиторман
Ответ Maxim Shumov
Ну всё, патриотизм пошёл. Серёга в этом ПО вернулся в прайм, до этого над ним годами подшучивали с его 10-миллионным контрактом. После первого шатаута в ПО стал одним из лучших хоккеистов мира, вот так резко. Давайте уж не будем этот скачок сравнивать с Драйзами и МакДаками, которые годами стабильно в космосе находятся, а то у нас каждый месяц будут новые и новые списки лучших хоккеистов мира. Серёга - бесспорно вносит неописуемый вклад в успехи Флориды, играя по 4 овертайма или совершая шатаут при таких расстрелах Каролины, но это не значит, что он стал на голову выше Игоря и Васи, которые держат уровень гораздо дольше и стабильнее.
Чего??? Шестёркин всего четвёртый сезон играет в НХЛ и только второй в роли первого номера. К тому же провёл этот сезон значительно хуже предыдущего. О чём ты вообще, говоря о том, что "держит уровень гораздо дольше и стабильнее"? Что это за бред, не могу понять 🤷‍♂️. Бобровский на протяжении семи лет, играя в Коламбусе, держал высочайший уровень, две Везины тому подтверждение.
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e1ther - e1ther
Ответ Maxim Shumov
Ну всё, патриотизм пошёл. Серёга в этом ПО вернулся в прайм, до этого над ним годами подшучивали с его 10-миллионным контрактом. После первого шатаута в ПО стал одним из лучших хоккеистов мира, вот так резко. Давайте уж не будем этот скачок сравнивать с Драйзами и МакДаками, которые годами стабильно в космосе находятся, а то у нас каждый месяц будут новые и новые списки лучших хоккеистов мира. Серёга - бесспорно вносит неописуемый вклад в успехи Флориды, играя по 4 овертайма или совершая шатаут при таких расстрелах Каролины, но это не значит, что он стал на голову выше Игоря и Васи, которые держат уровень гораздо дольше и стабильнее.
В смысле дольше?)давай с этого начнем)и давай по пунктам))
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