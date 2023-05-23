Валерий Каменский: «Бобровский – голкипер мирового класса. Его можно назвать одним из лучших хоккеистов НХЛ»

Валерий Каменский оценил игру вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в Кубке Стэнли.

Голкипер отразил все 32 броска по своим воротам в 3-м матче серии Кубка Стэнли против «Каролины» (1:0, 3-0). Бобровский впервые в карьере сыграл на ноль в плей-офф .

« – голкипер мирового класса. Он доказывает это своей игрой. Так держать! Желаю ему выиграть .

Бобровского можно назвать одним из лучших хоккеистов НХЛ. Он и раньше был одним из лучших. Просто профессиональная карьера не всегда складывается ровно.

Сейчас Бобровский играет так, как он умеет – на самом высоком уровне», – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.

У Бобровского – первый сухарь в плей-офф за карьеру! «Флорида» ведет 3-0 в серии с «Каролиной»😳