СКА предложил Грицюку 115 млн рублей плюс бонусы по двухлетнему контракту
СКА готов заплатить 115 миллионов рублей Арсению Грицюку за два года.
Питерский клуб сделал нападающему «Авангарда» контрактное предложение, которое Арсений Грицюк, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял.
СКА предложил хоккеисту зарплату в размере 115 миллионов рублей плюс бонусы по двухлетнему соглашению.
«Авангард» может повторить оффер-шит СКА в течение недели. Если этого не произойдет, Грицюк перейдет в СКА, а питерцы заплатят денежную компенсацию.
Шуми Бабаев, представитель Грицюка, просил похожие условия от «Авангарда» в процессе переговоров о продлении договора. Сторона игрока настаивала на зарплате в размере 110 миллионов рублей за два сезона (50+60).
Нападающий набрал 40 (15+25) очков в 66 матчах минувшего Фонбет Чемпионата КХЛ. На его счету 4 (3+1) балла в 11 играх плей-офф.
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