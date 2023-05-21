СКА предложил Грицюку 115 млн рублей плюс бонусы по двухлетнему контракту

Теги Авангард СКА возможные переходы КХЛ Арсений Грицюк Хоккей

СКА готов заплатить 115 миллионов рублей Арсению Грицюку за два года.

Питерский клуб сделал нападающему «Авангарда» контрактное предложение, которое Арсений Грицюк, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял.

СКА предложил хоккеисту зарплату в размере 115 миллионов рублей плюс бонусы по двухлетнему соглашению.

«Авангард» может повторить оффер-шит СКА в течение недели. Если этого не произойдет, Грицюк перейдет в СКА, а питерцы заплатят денежную компенсацию.

Шуми Бабаев, представитель Грицюка, просил похожие условия от «Авангарда» в процессе переговоров о продлении договора. Сторона игрока настаивала на зарплате в размере 110 миллионов рублей за два сезона (50+60).

Нападающий набрал 40 (15+25) очков в 66 матчах минувшего Фонбет Чемпионата КХЛ. На его счету 4 (3+1) балла в 11 играх плей-офф.

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14 комментариев

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Pedrosha
а что, для газовых нет потолка зарплат?
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memphis
Смотришь на такие цифры и понимаешь, почему имеешь полное право чехлить этих ребят в комментах по ходу сезона (даже если сильно уважаешь их).
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Виктор Попов
Наконец - то закончится эта эпопея.Понятно, что Авангард отдаст его.
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Zolotoi24
Да пусть уже уходит! Надоело про него слышать и читать!
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Михаил Медведь
АРСЕНАЛ Грицюк? кто это? Ахахах
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иваныч
Ска, это дорога вверх по лестнице ведущей вниз, ...
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Александр Романов
Потолок ?
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Евгений Чачило
За такой прайс скатертью дорога ему. Пусть поиграет с лучшим тренером лиги, наберётся опыта на лавке и едет в НХЛ.
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AERN
Авангарду надо было соглашаться, если он нужен команде. Надо было учитывать, что есть мск и спб, которые могут любого игрока хапнуть.
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J-12
ну с ВХЛ в НХЛ тоже можно будет. А вообще когда уже ска взорвётся от количества игроков
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bars1998
Интересно кого СКА отдаст в Омск?) Выбор большой)
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Владимир
Ответ J-12
ну с ВХЛ в НХЛ тоже можно будет. А вообще когда уже ска взорвётся от количества игроков
Никогда... Им всё можно!!!
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