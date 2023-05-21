СКА предложил Грицюку 115 млн рублей плюс бонусы по двухлетнему контракту

СКА готов заплатить 115 миллионов рублей Арсению Грицюку за два года.

Питерский клуб сделал нападающему «Авангарда» контрактное предложение, которое , находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял.

предложил хоккеисту зарплату в размере 115 миллионов рублей плюс бонусы по двухлетнему соглашению.

« » может повторить оффер-шит СКА в течение недели. Если этого не произойдет, Грицюк перейдет в СКА, а питерцы заплатят денежную компенсацию.

Шуми Бабаев, представитель Грицюка, просил похожие условия от « » в процессе переговоров о продлении договора. Сторона игрока настаивала на зарплате в размере 110 миллионов рублей за два сезона (50+60).

Нападающий набрал 40 (15+25) очков в 66 матчах минувшего Фонбет Чемпионата КХЛ. На его счету 4 (3+1) балла в 11 играх плей-офф.