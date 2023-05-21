Максим Сушинский: «Грицюк может усилить любую команду. Неважно, «Авангард» это или СКА. Главное, чтобы не попал в ротацию»
Максим Сушинский считает, что Арсений Грицюк может усилить любую команду КХЛ.
Ранее стало известно, что нападающий «Авангарда» принял предложение СКА. «Ястребы» в течение недели могут повторить предложение и сохранить Грицюка в составе своей команды.
– Стоит ли Грицюку переходить в СКА? Думаю, что для обеих сторон это может быть выгодной сделкой. Поэтому СКА должен побороться. Посмотрим, что будет дальше
– Станет ли Грицюк усилением для линии атаки СКА?
– Грицюк может усилить любую команду. Неважно, «Авангард» это или СКА. Главное, чтобы он не попал в ротацию.
– Может, Грицюку лучше уехать в НХЛ или пока он не готов к игре в североамериканской лиге?
– Мне кажется, в НХЛ пока ехать рановато. Когда будет готов? Вы думаете, что здесь можно назвать конкретную дату? Все зависит от качества игры. Пока надо поиграть в КХЛ, а зрелым игроком поехать в НХЛ. Если его туда зовут, конечно, – сказал бывший нападающий сборной России Сушинский.
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