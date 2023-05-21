Максим Сушинский: «Грицюк может усилить любую команду. Неважно, «Авангард» это или СКА. Главное, чтобы не попал в ротацию»

Максим Сушинский считает, что Арсений Грицюк может усилить любую команду КХЛ.

Ранее стало известно, что нападающий « » принял предложение СКА. «Ястребы» в течение недели могут повторить предложение и сохранить в составе своей команды.

– Стоит ли Грицюку переходить в СКА? Думаю, что для обеих сторон это может быть выгодной сделкой. Поэтому СКА должен побороться. Посмотрим, что будет дальше

– Станет ли Грицюк усилением для линии атаки СКА?

– Грицюк может усилить любую команду. Неважно, «Авангард» это или СКА. Главное, чтобы он не попал в ротацию.

– Может, Грицюку лучше уехать в НХЛ или пока он не готов к игре в североамериканской лиге?

– Мне кажется, в НХЛ пока ехать рановато. Когда будет готов? Вы думаете, что здесь можно назвать конкретную дату? Все зависит от качества игры. Пока надо поиграть в , а зрелым игроком поехать в . Если его туда зовут, конечно, – сказал бывший нападающий сборной России Сушинский.