Максим Сушинский: «Грицюк может усилить любую команду. Неважно, «Авангард» это или СКА. Главное, чтобы не попал в ротацию»

Теги Авангард СКА Максим Сушинский НХЛ КХЛ Арсений Грицюк Хоккей

Максим Сушинский считает, что Арсений Грицюк может усилить любую команду КХЛ.

Ранее стало известно, что нападающий «Авангарда» принял предложение СКА. «Ястребы» в течение недели могут повторить предложение и сохранить Грицюка в составе своей команды. 

– Стоит ли Грицюку переходить в СКА? Думаю, что для обеих сторон это может быть выгодной сделкой. Поэтому СКА должен побороться. Посмотрим, что будет дальше 

– Станет ли Грицюк усилением для линии атаки СКА?

– Грицюк может усилить любую команду. Неважно, «Авангард» это или СКА. Главное, чтобы он не попал в ротацию. 

– Может, Грицюку лучше уехать в НХЛ или пока он не готов к игре в североамериканской лиге?

– Мне кажется, в НХЛ пока ехать рановато. Когда будет готов? Вы думаете, что здесь можно назвать конкретную дату? Все зависит от качества игры. Пока надо поиграть в КХЛ, а зрелым игроком поехать в НХЛ. Если его туда зовут, конечно, – сказал бывший нападающий сборной России Сушинский.

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6 комментариев

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йозе марино
а он попадёт)
+6
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+6
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thefl
в Питере, как раз арену строят, станет и её амбассадором XD
+4
-1
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Иван Голинько
Макс так тонко, про ротацию...
+2
-2
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Сергей Белов
Макс попал прямо в тютельку. Сене нужно не о деньгах сейчас думать, а о том, как попасть к тренеру, который сделает из молодого таланта классного мастера. Тогда будут и деньги и контракты.
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Сергей Белов
Если заиграет в СКА - всё будет норм. Если нет, то тяжело будет отмыться от репутации хапуги, которого только деньги интересуют. Дай бог ..
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selachii
Ответ thefl
в Питере, как раз арену строят, станет и её амбассадором XD
боже, снова непосильный груз звёздной славы... ))
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