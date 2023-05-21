Форвард «Авангарда» Грицюк принял предложение СКА

Теги Авангард СКА возможные переходы КХЛ Спорт-Экспресс Арсений Грицюк Хоккей

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк принял предложение СКА.

Питерский клуб сделал оффер-шит «Авангарду», а Арсений Грицюк принял квалификационное предложение СКА, об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Теперь «ястребы» в течение недели могут повторить предложение СКА и сохранить Грицюка в составе своей команды.

Если «Авангард» примет решение не повторять предложение, то хоккеист перейдет в СКА, а питерцы заплатят денежную компенсацию.

«Авангард» и Арсений Грицюк, агентом которого является Шуми Бабаев, не пришли к договоренности о продлении контракта.

Сообщалось, что сторона игрока настаивает на зарплате в размере 110 миллионов рублей за два сезона (50+60). В нынешнем сезоне Грицюк получал 20 млн рублей.

Нападающий набрал 40 (15+25) очков в 66 матчах минувшего Фонбет Чемпионата КХЛ. В 11 играх плей-офф на его счету 4 (3+1) балла.

14 комментариев

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anmsm33
НХЛ, НХЛ.. в итоге СКА и мешок денег, просто
+22
-1
+21
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Alex Novatsky
Ответ anmsm33
НХЛ, НХЛ.. в итоге СКА и мешок денег, просто
Там потом по накатанной Сочи витязь ВХЛ чебуречная
+22
-1
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Валера Синюков
Вот поэтому, что Зенит, что СКА, ненавидит вся страна!
+12
-1
+11
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Кеша
Сколько было вони за 5 млн , это около 200 тысяч в месяц плюс за два года . Грицюк неужели ты позарился на 5 млн за два года? Воспитанник Авангарда и так себя вести. После 20 млн/год давали 55 и это не такая уж маленькая прибавка . Мда, стыдоба . А СКА ведут себя некрасиво по отношению ко всем клубам лиги. А болельщики Авангарда еще и болеют здесь за СКА. Ну ну .
+12
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+9
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Nikolay_exp
Так и деградирует на лавке, предатель
+7
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+7
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selachii
Когда ж у СКА уже треснет что-то?)))
+7
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tolgol1974
Ответ Кеша
Сколько было вони за 5 млн , это около 200 тысяч в месяц плюс за два года . Грицюк неужели ты позарился на 5 млн за два года? Воспитанник Авангарда и так себя вести. После 20 млн/год давали 55 и это не такая уж маленькая прибавка . Мда, стыдоба . А СКА ведут себя некрасиво по отношению ко всем клубам лиги. А болельщики Авангарда еще и болеют здесь за СКА. Ну ну .
Вроде бы ничего особенного новость.но так неприятно до тошноты.охота плюнуть в лицо всем этим паразитам от хоккея-агентам.генменеджерам
+7
-1
+6
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Uriah Heep
Хоккей по Ротенбергу.
+3
-1
+2
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иваныч
Он ещё не понял куда он попал, ну как же ска, питер, рома из газпрома, сыр мышеловка, вперёд с широко закрытыми глазами..
+3
-1
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иваныч
Ответ Nikolay_exp
Так и деградирует на лавке, предатель
Он думает что всех обманул, а обманул себя
+2
-1
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Zidane0907
Грицюк, для тебя ,, Дорожная,, от Ленинграда.
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Александр Романов
Что хочу то ворочу
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Paha Harosh
А мог в 1 звене играть ) а так будет в 6….
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thefl
Рановато его амбассадором арены сделали и на рекламные плакаты наносили.
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