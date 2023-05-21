Форвард «Авангарда» Грицюк принял предложение СКА
Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк принял предложение СКА.
Питерский клуб сделал оффер-шит «Авангарду», а Арсений Грицюк принял квалификационное предложение СКА, об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
Теперь «ястребы» в течение недели могут повторить предложение СКА и сохранить Грицюка в составе своей команды.
Если «Авангард» примет решение не повторять предложение, то хоккеист перейдет в СКА, а питерцы заплатят денежную компенсацию.
«Авангард» и Арсений Грицюк, агентом которого является Шуми Бабаев, не пришли к договоренности о продлении контракта.
Сообщалось, что сторона игрока настаивает на зарплате в размере 110 миллионов рублей за два сезона (50+60). В нынешнем сезоне Грицюк получал 20 млн рублей.
Нападающий набрал 40 (15+25) очков в 66 матчах минувшего Фонбет Чемпионата КХЛ. В 11 играх плей-офф на его счету 4 (3+1) балла.
14 комментариев