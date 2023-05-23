Венгрия и Словения вылетели из элитного дивизиона ЧМ по хоккею. Они поднялись из 1А год назад

Теги Сборная Австрии по хоккею Сборная Словении по хоккею Сборная Венгрии по хоккею ЧМ по хоккею Кевин Константин Хоккей

Сборная Венгрии вылетела из элитного дивизиона ЧМ по хоккею.

Команда американского тренера Кевина Константина уступила Австрии (3:4 Б) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира.

Венгры потерпели 6 поражений в 7 матчах и одержали победу над Францией (3:2 ОТ).

Венгрия заняла последнее место в Группе A, набрав 3 очка – Австрия оказалась выше благодаря победе в очном матче.

В группе B последнее место с 0 очков заняла сборная Словении. Таким образом, две команды, вышедшие из дивизиона 1А в элитный год назад, сразу же вылетели обратно.

На ЧМ-2024 в элитном дивизионе сыграют Великобритания и Польша, занявшие первое и второе места в дивизионе 1А.

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7 комментариев

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RembaXXX
Рад за Австрию, они в отличие от других карликов пытаются давать бой фаворитам, венгры все же не уровень ЧМ, британцы намного лучше смотрелись.
+7
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+7
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Under
Ответ Max Kochetkov
Польша, ёпть)) хоккей, которого мы заслужили.. Когда этот фарс по названием чемпионат мира по хоккею отменят, ну или хотя бы будут проводить с участием только лучших команд мира, а не тех, кто на коньках с трудом стоит.. И желательно не каждый год.
так а что принципиально изменилось за последние, скажем, 20 лет?
вроде же всё то же самое на чемпионате мира
не нравится - есть Олимпиада, как раз под ваши запросы, команд меньше, играют реже
+4
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Кавабунга Шреддоголовый
Если Словению немного жаль, потому что играли местами неплохо и где-то просто не везло, то вот Австрия объективно сильнее Венгрии, так что все, пожалуй, по делу. Ну почти
+1
0
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Max Kochetkov
Польша, ёпть)) хоккей, которого мы заслужили.. Когда этот фарс по названием чемпионат мира по хоккею отменят, ну или хотя бы будут проводить с участием только лучших команд мира, а не тех, кто на коньках с трудом стоит..
И желательно не каждый год.
+10
-10
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Artmann
Ответ Max Kochetkov
Польша, ёпть)) хоккей, которого мы заслужили.. Когда этот фарс по названием чемпионат мира по хоккею отменят, ну или хотя бы будут проводить с участием только лучших команд мира, а не тех, кто на коньках с трудом стоит.. И желательно не каждый год.
Тогда этот турнир будет называться Кубок мира.)
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парэдокс
Ответ Max Kochetkov
Польша, ёпть)) хоккей, которого мы заслужили.. Когда этот фарс по названием чемпионат мира по хоккею отменят, ну или хотя бы будут проводить с участием только лучших команд мира, а не тех, кто на коньках с трудом стоит.. И желательно не каждый год.
Польша как раз достаточно крепкая команда для первого дивизиона, по уровню неподалёку от тех же Венгрии и Словении. Те, кто по нашим меркам «на коньках с трудом стоит» начинаются на самом дне дивизиона 1Б и ниже.
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парэдокс
Ответ Artmann
Тогда этот турнир будет называться Кубок мира.)
...если он состоится когда-нибудь вообще :)
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