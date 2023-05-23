Венгрия и Словения вылетели из элитного дивизиона ЧМ по хоккею. Они поднялись из 1А год назад
Сборная Венгрии вылетела из элитного дивизиона ЧМ по хоккею.
Команда американского тренера Кевина Константина уступила Австрии (3:4 Б) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира.
Венгры потерпели 6 поражений в 7 матчах и одержали победу над Францией (3:2 ОТ).
Венгрия заняла последнее место в Группе A, набрав 3 очка – Австрия оказалась выше благодаря победе в очном матче.
В группе B последнее место с 0 очков заняла сборная Словении. Таким образом, две команды, вышедшие из дивизиона 1А в элитный год назад, сразу же вылетели обратно.
На ЧМ-2024 в элитном дивизионе сыграют Великобритания и Польша, занявшие первое и второе места в дивизионе 1А.
вроде же всё то же самое на чемпионате мира
не нравится - есть Олимпиада, как раз под ваши запросы, команд меньше, играют реже
И желательно не каждый год.