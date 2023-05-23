Венгрия и Словения вылетели из элитного дивизиона ЧМ по хоккею. Они поднялись из 1А год назад

Сборная Венгрии вылетела из элитного дивизиона ЧМ по хоккею.

Команда американского тренера Кевина Константина уступила (3:4 Б) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира.

потерпели 6 поражений в 7 матчах и одержали победу над Францией (3:2 ОТ).

Венгрия заняла последнее место в Группе A, набрав 3 очка – Австрия оказалась выше благодаря победе в очном матче.

В группе B последнее место с 0 очков заняла сборная . Таким образом, две команды, вышедшие из дивизиона 1А в элитный год назад, сразу же вылетели обратно.

На ЧМ-2024 в элитном дивизионе сыграют Великобритания и Польша, занявшие первое и второе места в дивизионе 1А.