Директор «Адмирала» понимает, что вопрос об уходе Серебрякова может быть решен не на уровне клуба: «Обмены не интересны. Сделаем все, чтобы Никита остался»

Вадим Аверкин прокомментировал информацию об уходе Никиты Серебрякова из «Адмирала».

– Много разговоров о вратаре «Адмирала» и тренере . Никита останется в команде на следующий сезон?

– Слухов и информации много. Все телеграм-каналы об этом пишут. Мы намерены сохранить Никиту у себя.

Позиция клуба: никакие обмены на данный момент нам не интересны. Что будет дальше, не могу сказать.

Тренер вратарей Юрий Ключников ушел. Он качественно отработал два сезона. Спасибо ему за это. Сейчас пошел на повышение. Желаю ему только удачи.

– Была возможность сохранить Ключникова в клубе?

– Думаю, нет. От такого предложения вряд ли отказываются.

Второе такое предложение могут не сделать. – это уровень. То, что его пригласили, – это венец его двухлетней работы.

Желаю ему только удачи и чтобы он качественно сработал в СКА. У нас за два года сложились хорошие дружеские отношения, помимо рабочих. Думаю, у нас не было шансов его сохранить.

– Такое же предложение жизни могут сделать Серебрякову. Как тогда поступит «Адмирал»?

– Никите Серебрякову не могут сделать такое предложение, потому что он был неограниченно свободным агентом.

Мы в марте переподписали контракт. Специально не хотел, чтобы он выходил на рынок. Это другая история.

– Понимаете, кто станет новым тренером вратарей «Адмирала»?

– Есть наметки. 29 апреля встречаюсь с одним кандидатом.

Посмотрим, как пройдет встреча. Я бы хотел видеть его в своей команде. Несколько фамилий есть, но одна выделяется.

– Вам самое главное – оставить Серебрякова.

– Да, это один из самых важных моментов. Надеюсь, нам удастся сохранить Никиту. Контракт переподписан. Права у нас. Надеюсь, все будет хорошо.

– Вы же понимаете, что этот вопрос может решиться не на уровне клуба, а выше.

– Конечно. Я не вчера родился. Мы сделаем все, чтобы Никита остался в нашем клубе, – сказал спортивный директор « ».