Тренер вратарей Ключников перешел на работу в СКА из «Адмирала»

Юрий Ключников стал тренером вратарей СКА.

Ранее он занимал аналогичную должность в «Адмирале».

Отмечается, что сейчас тренер входит в штаб сборной «России 25» под руководством .

работал в « » с 2021 года. В СКА он возглавит всю вертикаль тренеров вратарей.

Также сообщается, что СКА покидают тренеры вратарей Стефан Перссон и Антон Зеленов, а также директор по развитию игроков и ОФП Крэйг Слоунуайт.