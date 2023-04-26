Тренер вратарей Ключников перешел на работу в СКА из «Адмирала»

Теги СКА отставки КХЛ Юрий Ключников Роман Ротенберг Адмирал сборная России U25 Хоккей

Юрий Ключников стал тренером вратарей СКА.

Ранее он занимал аналогичную должность в «Адмирале».

Отмечается, что сейчас тренер входит в штаб сборной «России 25» под руководством Романа Ротенберга.

Ключников работал в «Адмирале» с 2021 года. В СКА он возглавит всю вертикаль тренеров вратарей.

Также сообщается, что СКА покидают тренеры вратарей Стефан Перссон и Антон Зеленов, а также директор по развитию игроков и ОФП Крэйг Слоунуайт. 

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5 комментариев

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Rialto
Ну правильно, игроков на 12 пятерок минимум будет, нужно и тренеров человек 30, не меньше)
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tommy_hell_trigger
«Вертикаль тренеров вратарей» 🤣
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Verhovn
Можно надеяться, что вратари повысят свой игровой уровень?) Пока, на моей взгляд, наши вратари не тянут.
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