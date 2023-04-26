Тренер вратарей Ключников перешел на работу в СКА из «Адмирала»
Юрий Ключников стал тренером вратарей СКА.
Ранее он занимал аналогичную должность в «Адмирале».
Отмечается, что сейчас тренер входит в штаб сборной «России 25» под руководством Романа Ротенберга.
Ключников работал в «Адмирале» с 2021 года. В СКА он возглавит всю вертикаль тренеров вратарей.
Также сообщается, что СКА покидают тренеры вратарей Стефан Перссон и Антон Зеленов, а также директор по развитию игроков и ОФП Крэйг Слоунуайт.
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