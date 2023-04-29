Ключников об уходе из «Адмирала»: «Хочется добиваться максимальных задач, СКА решает исключительно такие. О близости к сборной не думаю»

Тренер вратарей Юрий Ключников высказался о своем переходе из «Адмирала» в СКА.

Ранее стало известно, что в клубе из Санкт-Петербурга специалист возглавит всю вертикаль тренеров вратарей.

– Почему приняли решение покинуть « »?

– Поступило хорошее предложение. Как и любому специалисту, мне хочется добиваться максимальных задач. Команда СКА решает исключительно максимальные задачи.

Быть ближе к сборной? Я об этом не думаю, основная задача – результаты в клубе. Сборная – это уже другая история, другой уровень, – сказал .