Ключников об уходе из «Адмирала»: «Хочется добиваться максимальных задач, СКА решает исключительно такие. О близости к сборной не думаю»
Тренер вратарей Юрий Ключников высказался о своем переходе из «Адмирала» в СКА.
Ранее стало известно, что в клубе из Санкт-Петербурга специалист возглавит всю вертикаль тренеров вратарей.
– Почему приняли решение покинуть «Адмирал»?
– Поступило хорошее предложение. Как и любому специалисту, мне хочется добиваться максимальных задач. Команда СКА решает исключительно максимальные задачи.
Быть ближе к сборной? Я об этом не думаю, основная задача – результаты в клубе. Сборная – это уже другая история, другой уровень, – сказал Ключников.
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