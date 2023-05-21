Александр Барков: «Бобровский невероятен. Он был нашей опорой и давал шанс выиграть в каждом матче»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Александр Барков Хоккей

Александр Барков отметил, что Сергей Бобровский дает «Флориде» шанс на победу в каждом матче.

Вратарь «Флориды» отразил 37 бросков из 38 в матче с «Каролиной» (2:1 ОТ, 2-0) в финале Востока, одержав 9-ю победу в текущем плей-офф НХЛ – больше всех среди голкиперов.

«Он просто невероятен. В каждой игре, каждый день люди говорят о нем. И он заслуживает даже большего.

Он был нашей опорой и давал нам шанс выиграть в каждом матче. Будь то игра с разницей в один или два гола, неважно – он помогает нам.

Он делает важные сэйвы. И получает от этого удовольствие», – сказал нападающий «Флориды» Барков

«Каролина» как будто не знает, что делать с Бобровским. А Ткачак снова забил в овертайме: «Флорида» мчится к финалу!

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4 комментария

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ni
В этой серии, по официальной статистике уже 9 «неберучек» взял.
Флорида по идее должна сейчас гореть 0:2, а всё наоборот.
+9
0
+9
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Кеша
Да и ты в полном порядке . Посмотрел твой шедевральный гол - красавчик !
+2
0
+2
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vik444
Что с ним ? Почему был ?
0
0
0
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