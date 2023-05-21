Александр Барков: «Бобровский невероятен. Он был нашей опорой и давал шанс выиграть в каждом матче»

Александр Барков отметил, что Сергей Бобровский дает «Флориде» шанс на победу в каждом матче.

Вратарь «Флориды» отразил 37 бросков из 38 в матче с «Каролиной» (2:1 ОТ, 2-0) в финале Востока, одержав 9-ю победу в текущем плей-офф НХЛ – больше всех среди голкиперов.

«Он просто невероятен. В каждой игре, каждый день люди говорят о нем. И он заслуживает даже большего.

Он был нашей опорой и давал нам шанс выиграть в каждом матче. Будь то игра с разницей в один или два гола, неважно – он помогает нам.

Он делает важные сэйвы. И получает от этого удовольствие», – сказал нападающий «Флориды» Барков.

«Каролина» как будто не знает, что делать с Бобровским. А Ткачак снова забил в овертайме: «Флорида» мчится к финалу!