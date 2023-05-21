Владимир Плющев: «Бобровский показывает стабильный результат на протяжении многих сезонов. Может быть, сейчас его час икс»

Владимир Плющев считает, что Сергей Бобровский вырос в достаточно высокого мастера.

« себе имя уже заработал, он вырос в достаточно высокого мастера. Он классный вратарь, делает свою работу, работает на результат команды.

И в том, что он сейчас выглядит достаточно хорошо и убедительно, наверное, есть система подготовки, заслуга тренеров вратарей. И самого Бобровского, который на протяжении многих сезонов показывает очень стабильный результат. И, может быть, сейчас его час икс», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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