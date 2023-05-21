Владимир Плющев: «Бобровский показывает стабильный результат на протяжении многих сезонов. Может быть, сейчас его час икс»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский Владимир Плющев НХЛ Хоккей

Владимир Плющев считает, что Сергей Бобровский вырос в достаточно высокого мастера.

«Бобровский себе имя уже заработал, он вырос в достаточно высокого мастера. Он классный вратарь, делает свою работу, работает на результат команды.

И в том, что он сейчас выглядит достаточно хорошо и убедительно, наверное, есть система подготовки, заслуга тренеров вратарей. И самого Бобровского, который на протяжении многих сезонов показывает очень стабильный результат. И, может быть, сейчас его час икс», – сказал бывший главный тренер сборной России. 

«Каролина» как будто не знает, что делать с Бобровским. А Ткачак снова забил в овертайме: «Флорида» мчится к финалу!

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1 комментарий

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Иволгин
По мне так как раз напротив, показывай Сергей уровень хотя бы близкий к текущему на протяжении всей карьеры он бы считался, наверняка, лучшим вратарем поколения, а так максимум 1 из лучших. Стабильности его величию и не хватало...
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