Владимир Плющев: «У нас нет четкой системы подготовки голкиперов. У Бобровского во «Флориде» вратарская школа поставлена на более высокий уровень»

Владимир Плющев считает, что в России нет четкой системы подготовки вратарей.

Бывший главный тренер сборной России высказался касательно игры голкипера «Флориды» Сергея Бобровского.

«Сказать о том, что у нас серьезная система подготовки вратарей, нельзя.

Вопрос в другом: было время, когда вратарская линия начала вырастать из ничего, потому что было слишком много проблем на игровых полях. У нас доминировали иностранные вратари, наверное, это наших ребят задело, и они стали доказывать, что не хуже.

У нас нет четкой системы подготовки, есть вратари, которые занимаются индивидуально по своим методиками и системам.

Думаю, что у Бобровского в клубе, где он сейчас работает, вратарская школа поставлена на более высокий уровень», – сказал .

«Каролина» как будто не знает, что делать с Бобровским. А Ткачак снова забил в овертайме: «Флорида» мчится к финалу!