Владимир Плющев: «У нас нет четкой системы подготовки голкиперов. У Бобровского во «Флориде» вратарская школа поставлена на более высокий уровень»

Теги ФХР Флорида Сергей Бобровский Владимир Плющев НХЛ КХЛ Хоккей

Владимир Плющев считает, что в России нет четкой системы подготовки вратарей.

Бывший главный тренер сборной России высказался касательно игры голкипера «Флориды» Сергея Бобровского.

«Сказать о том, что у нас серьезная система подготовки вратарей, нельзя.

Вопрос в другом: было время, когда вратарская линия начала вырастать из ничего, потому что было слишком много проблем на игровых полях. У нас доминировали иностранные вратари, наверное, это наших ребят задело, и они стали доказывать, что не хуже.

У нас нет четкой системы подготовки, есть вратари, которые занимаются индивидуально по своим методиками и системам.

Думаю, что у Бобровского в клубе, где он сейчас работает, вратарская школа поставлена на более высокий уровень», – сказал Плющев.

«Каролина» как будто не знает, что делать с Бобровским. А Ткачак снова забил в овертайме: «Флорида» мчится к финалу!

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16 комментариев

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Hola Hola
Не особо люблю Третьяка, но, видимо, какая-то система все-таки есть, раз уже больше десяти лет поставляет качественных (а то и топовых) вратарей в лучшую лигу мира. Одним "наших ребят задело" этого не объяснить (вообще какой-то глупый аргумент).
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цэсемьэр
Плющев второй раз подряд делает заявления вразрез политике Третьяка.
может быть его взломали?
+10
-1
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Melnikov1968
А что тогда говорить о подготовке центральных нападающих? И системы нет, индивидуальной подготовки тоже... Но когда читаешь перлы Ротенберга и кто его целует во все места, то наша школа на уровне.
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Валера Синюков
По мнению Плюшевая системы нет, это что получается, больше десятка киперов в НХЛ все самородки?
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memphis
Все проще - в России нет системы в подготовке классных защитников и вратарям приходиться с детства работать на высоком уровне)
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Hola Hola
Ответ PuRGeN
Если бы была система, наверное все вратари и играли бы примерно в одном стиле, но этого нет. Я думаю что тут скорее стечение обстоятельств
Стечение обстоятельств на десять лет? Ну, нет, лично я в такое стечение не особо верю. А что наши вратари чем-то отличаются по стилю? Я не вижу особых отличий. Все играют в атлетичной манере. Вся разница - в габаритах и некоторых индивидуальных особенностях.
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Виктор Дубов
Если по мнению Плющева у нас нет системы в подготовки голкиперов. А это единственная позиция, действительно есть выбор. То что говорить
о полевых игроках...
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Кино Музыка
Иностранные вратари задели не наших ребят, а Третьяка. Ничто само не происходит. Принятые меры его заслуга.
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Hola Hola
Ответ Winfated
Самородки (был же период, когда никого особо не поставляли, поэтому о системе говорить невозможно).
Самородки, как правило, штучный товар. А как вы сделали вывод о системе я вообще не понял. Был период, когда не поставляли, тогда системы не было. Появилась система - стали поставлять. По-моему, все в рамках логики. Почему невозможно говорить?
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Winfated
Ответ Hola Hola
Самородки, как правило, штучный товар. А как вы сделали вывод о системе я вообще не понял. Был период, когда не поставляли, тогда системы не было. Появилась система - стали поставлять. По-моему, все в рамках логики. Почему невозможно говорить?
И когда она появилась эта система?
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Hola Hola
Ответ Winfated
И когда она появилась эта система?
Вам точную дату назвать?
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Winfated
Ответ Hola Hola
Вам точную дату назвать?
Хотя бы год. Еще такой момент - если появилась некая "система подготовки хоккейных вратарей" в стране - то она помимо взращивания вратарей супертоп класса просто из самых талантливых (заигравшие и играющие в НХЛ) - обязана была просто по факту родить целую огромную плеяду просто качественных хороших вратарей, которые бы например играли в КХЛ им даже там бы не хватало места (команд). Ведь на то она и "система", что она взращивает и ограняет всех вратарей страны и в любом случае появляется много реально сильных уровнем вратарей, которые просто не дотягивают до уровня "супертоп" и появляются они каждый год - т.к. система их штампует. Однако на деле у нас есть самородки, которые уехали (как я и говорил, называя так ребят, которые сейчас в НХЛ) и кучи вратарей легионеров за всю историю существования КХЛ (финны, шведы, чехи, американцы, канадцы), которые были бы не нужны или их было бы очень мало, еслиб у нас постоянно бы только успевали появляться новые сильные вратари каждый год выпуска из секций. Но почему-то такого и близко нет. Ну т.е. в нашей же лиге нет и никогда не было перекомплекта российских вратарей :). И где эта система тогда?
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