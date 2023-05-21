Владимир Плющев: «У нас нет четкой системы подготовки голкиперов. У Бобровского во «Флориде» вратарская школа поставлена на более высокий уровень»
Владимир Плющев считает, что в России нет четкой системы подготовки вратарей.
Бывший главный тренер сборной России высказался касательно игры голкипера «Флориды» Сергея Бобровского.
«Сказать о том, что у нас серьезная система подготовки вратарей, нельзя.
Вопрос в другом: было время, когда вратарская линия начала вырастать из ничего, потому что было слишком много проблем на игровых полях. У нас доминировали иностранные вратари, наверное, это наших ребят задело, и они стали доказывать, что не хуже.
У нас нет четкой системы подготовки, есть вратари, которые занимаются индивидуально по своим методиками и системам.
Думаю, что у Бобровского в клубе, где он сейчас работает, вратарская школа поставлена на более высокий уровень», – сказал Плющев.
«Каролина» как будто не знает, что делать с Бобровским. А Ткачак снова забил в овертайме: «Флорида» мчится к финалу!
может быть его взломали?
о полевых игроках...