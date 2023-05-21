Бобровский о сэйве после комбинации «Каролины» с ложным броском: «Они отлично разыграли момент. Мне просто повезло»

Теги Каролина Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Теуво Терявяйнен Мартин Нечас Хоккей

Сергей Бобровский высказался о сэйве во 2-м матче с «Каролиной».

Российский вратарь «Флориды» был признан 1-й звездой матча с «Харрикейнс» (2:1 ОТ, 2-0) в финале Востока. Он отразил 37 бросков из 38.

Во втором периоде Бобровский сделал сэйв после броска форварда «Каролины» Теуво Терявяйнена. Финн атаковал ворота, получив передачу от Мартина Нечаса, сначала показавшего, что будет бросать сам. 

«Нечас очень хорошо показал, что будет бросать, я купился на это. В последний момент смог удержать равновесие и переместиться, чтобы отбить шайбу.

Они отлично разыграли момент, мне просто повезло», – сказал Бобровский

«Каролина» как будто не знает, что делать с Бобровским. А Ткачак снова забил в овертайме: «Флорида» мчится к финалу!

14 комментариев

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Олег_Пенза
Везение здесь - как итог опыта и мастерства! Браво!
+22
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+22
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TBFTT
Скромничает Боб тут не в везении дело)
+13
-3
+10
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Амфитрион
Ну тут как - Нечасу повезло сфинтить, Терявяйнену подставить клюшку, Бобу переместиться и отбить, а по факту все круто сыграли. Кому как, а по мне - пока лучшая серия в текущем плове, и ведь кто такое предскажет вначале, где теперь Мишки да Полицаи, давно на отдыхе.
+7
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+7
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Дикий Кот
А говорят, всё в пузо летит. Получается, и тут Боб не доработал - не успел полностью переместиться, чтобы пузо подставить.
+7
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+7
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кракадил
Везёт сильнейшим. Отлично бобр играет. На коня
+3
0
+3
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Костя Кот
везина - не везение
+2
0
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paha
Боб хорош, ну и Деревяйнен конечно сказался )))
+2
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Антон
Везёт известно кому.
+1
0
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Rikishi
Ответ mexicantushkan
так то да, если бы шайба шла не по центру, а в пустой угол, то вратарь был бы не у дел
вот только в такой ситуации практически невозможно подставить клюшку так, чтобы шайба полетела точно в угол.
+1
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Ильмир Зайнапов
Боб красава
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LOsP06GH
А как Уайт махнул вдоль пустых ворот!?
0
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