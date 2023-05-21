Бобровский о сэйве после комбинации «Каролины» с ложным броском: «Они отлично разыграли момент. Мне просто повезло»

Сергей Бобровский высказался о сэйве во 2-м матче с «Каролиной».

Российский вратарь «Флориды» был признан 1-й звездой матча с «Харрикейнс» (2:1 ОТ, 2-0) в финале Востока. Он отразил 37 бросков из 38.

Во втором периоде Бобровский сделал сэйв после броска форварда «Каролины» . Финн атаковал ворота, получив передачу от , сначала показавшего, что будет бросать сам.

«Нечас очень хорошо показал, что будет бросать, я купился на это. В последний момент смог удержать равновесие и переместиться, чтобы отбить шайбу.

Они отлично разыграли момент, мне просто повезло», – сказал .

«Каролина» как будто не знает, что делать с Бобровским. А Ткачак снова забил в овертайме: «Флорида» мчится к финалу!