Бобровский о сэйве после комбинации «Каролины» с ложным броском: «Они отлично разыграли момент. Мне просто повезло»
Сергей Бобровский высказался о сэйве во 2-м матче с «Каролиной».
Российский вратарь «Флориды» был признан 1-й звездой матча с «Харрикейнс» (2:1 ОТ, 2-0) в финале Востока. Он отразил 37 бросков из 38.
Во втором периоде Бобровский сделал сэйв после броска форварда «Каролины» Теуво Терявяйнена. Финн атаковал ворота, получив передачу от Мартина Нечаса, сначала показавшего, что будет бросать сам.
«Нечас очень хорошо показал, что будет бросать, я купился на это. В последний момент смог удержать равновесие и переместиться, чтобы отбить шайбу.
Они отлично разыграли момент, мне просто повезло», – сказал Бобровский.
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