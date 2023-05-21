Полтапов о победах ЦСКА в 7-х матчах плей-офф: «Это уверенность, это мужики, которые понимают свою цель и знают, что нужно делать»

Прохор Полтапов высказался о победах ЦСКА в 7-х играх серий плей-офф.

В двух последних чемпионских плей-офф выиграл 5 седьмых матчей.

– Как ощущаете себя в статусе обладателя Кубка Гагарина?

– Только рад. Когда прозвучала финальная сирена – было опустошение и эмоциональное облегчение, но на следующий день счастье вернулось.

– ЦСКА проиграл первый матч финала, но затем забрал три игры подряд. Что помогло взять ситуацию под свой контроль?

– Это просто характер, желание выполнить поставленную цель. Мы хотели выиграть и понимали, что можем это сделать. Тем более после трех побед подряд осознавали, что осталось забрать еще один матч. Последний шаг – он трудный самый.

– ЦСКА выиграл пять семиматчевых серий за два последних плей-офф. В чем секрет?

– Это уверенность, это мужики, которые понимают свою цель и знают, что нужно делать, к чему они идут и за какой клуб играют. Конечно, если бы в тебе не были уверены, тебя бы не позвали в эту команду.

Тут только два варианта: либо ты превозмогаешь себя и становишься сильнее, либо скатываешься, – сказал нападающий московского клуба.