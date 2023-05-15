Григоренко о Полтапове: «Парень талантливый, обладает навыками, которые есть у единиц. Капризова чем-то напоминает»

Михаил Григоренко заявил, что Прохор Полтапов напоминает ему Кирилла Капризова.

– Вы в финале периодически играли с молодыми ребятами Соркиным и Полтаповым. Долго сыгрывались?

– С Соркиным мы еще перед плей-офф играли. Я почти весь сезон играл в центре, а потом в какой-то момент Макса поставили туда, а меня на край. И у нас получилась неплохая связка, мы хорошо друг друга понимали. И с Маминым также, очень быстрый парень.

С Полтаповым тоже потом получилось хорошо, когда подменил . В игре Прохора много энтузиазма, молодой парень, здорово шайбу держит, чем-то напоминает.

– Для вас стала удивлением такая дерзкая игра Полтапова в финале с «Ак Барсом»?

– Нет, он запомнился еще по прошлому сезону, когда впервые съездил с нами на сборы. Мы все увидели, что парень талантливый, обладает навыками, которые есть у единиц игроков. Индивидуально очень сильный, может «один в один» обыграть, здорово шайбу держит. Работоспособный. В этом сезоне хорошо прижился в коллективе, все его приняли. У Полтапова светлое будущее, – сказал нападающий .