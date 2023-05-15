Григоренко о Полтапове: «Парень талантливый, обладает навыками, которые есть у единиц. Капризова чем-то напоминает»

Теги ЦСКА КХЛ Михаил Григоренко Кирилл Капризов Максим Соркин Прохор Полтапов Хоккей

Михаил Григоренко заявил, что Прохор Полтапов напоминает ему Кирилла Капризова.

– Вы в финале периодически играли с молодыми ребятами Соркиным и Полтаповым. Долго сыгрывались?

– С Соркиным мы еще перед плей-офф играли. Я почти весь сезон играл в центре, а потом в какой-то момент Макса поставили туда, а меня на край. И у нас получилась неплохая связка, мы хорошо друг друга понимали. И с Маминым также, очень быстрый парень.

С Полтаповым тоже потом получилось хорошо, когда Прохор подменил Макса. В игре Прохора много энтузиазма, молодой парень, здорово шайбу держит, Капризова чем-то напоминает.

– Для вас стала удивлением такая дерзкая игра Полтапова в финале с «Ак Барсом»?

– Нет, он запомнился еще по прошлому сезону, когда впервые съездил с нами на сборы. Мы все увидели, что парень талантливый, обладает навыками, которые есть у единиц игроков. Индивидуально очень сильный, может «один в один» обыграть, здорово шайбу держит. Работоспособный. В этом сезоне хорошо прижился в коллективе, все его приняли. У Полтапова светлое будущее, – сказал нападающий ЦСКА.

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4 комментария

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Сергей Орлов
Ответ Melnikov1968
Полтапов очень понравился, смелый хоккеист, готов обыгрывать один в один, лезет на пятак.
Наглый, дерзкий, это подкупает.
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Melnikov1968
Полтапов очень понравился, смелый хоккеист, готов обыгрывать один в один, лезет на пятак.
0
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0
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Евгений Мешков
Соркин кстати как центр сильнее Григоренко, удивительно, что эксперты наши его как то стороной обходят. если через годик будет также хорош - надо ехать в НХЛ.
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удивительно, как его никто не задрафтовал в свое время
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Эдуард Элверс
Полтапов хорош, но даже близко не Кирилл.
Кирилл сразу было понятно, что станет мегазвездой. Полтапов пока неясно совсем
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