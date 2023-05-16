Кожевников о «России 25»: «Турне идет на ура. Удивило, что в тени оказалась победа ЦСКА в Кубке Гагарина. Завершился плей-офф – и клуб как-то пропал»
Александр Кожевников удивлен, что тур сборной «России 25» затмил чемпионство ЦСКА.
«Тур сборной «России 25» идет на ура, но об этом уже многое сказано. Больше меня удивило то, что в тени этого турне оказалась победа ЦСКА в розыгрыше Кубка Гагарина.
У нас был отличный плей-офф, армейцы Москвы красиво его выиграли, молодцы! Но завершился Кубок – и ЦСКА как-то пропал. Промелькнуло интервью форварда Полтапова, очень интересного парня, но там задавались такие вопросы, от которых уши вяли.
Неужели у нас не осталось журналистов, которым интересен хоккей и которые могут интересно спросить о нашей игре, помочь молодой звезде в развитии?» – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Отметим, что 7-й матч финала Кубка Гагарина был сыгран 29 апреля.
1 мая в КХЛ начал работу рынок свободных агентов, а 2 мая стартовал «Лига Ставок Большой тур сборной».
Придётся чем-то закрывать серые будни, забывать эту любовь, жить воспоминаниями.
а не катают сомнительные турниры с непонятно кем