Кожевников о «России 25»: «Турне идет на ура. Удивило, что в тени оказалась победа ЦСКА в Кубке Гагарина. Завершился плей-офф – и клуб как-то пропал»

Теги ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Прохор Полтапов сборная России U25 Хоккей

Александр Кожевников удивлен, что тур сборной «России 25» затмил чемпионство ЦСКА.

«Тур сборной «России 25» идет на ура, но об этом уже многое сказано. Больше меня удивило то, что в тени этого турне оказалась победа ЦСКА в розыгрыше Кубка Гагарина.

У нас был отличный плей-офф, армейцы Москвы красиво его выиграли, молодцы! Но завершился Кубок – и ЦСКА как-то пропал. Промелькнуло интервью форварда Полтапова, очень интересного парня, но там задавались такие вопросы, от которых уши вяли.

Неужели у нас не осталось журналистов, которым интересен хоккей и которые могут интересно спросить о нашей игре, помочь молодой звезде в развитии?» – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Отметим, что 7-й матч финала Кубка Гагарина был сыгран 29 апреля.

1 мая в КХЛ начал работу рынок свободных агентов, а 2 мая стартовал «Лига Ставок Большой тур сборной». 

8 комментариев

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Амфитрион
В тени сего турне находятся все спортивные события, да и не спортивные тоже, страна буквально живет этими матчами. Вспомнишь тут за победу ЦСКА, когда каждый день интервью от Романа.
+18
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+18
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Oleg Olegov
Ответ Амфитрион
В тени сего турне находятся все спортивные события, да и не спортивные тоже, страна буквально живет этими матчами. Вспомнишь тут за победу ЦСКА, когда каждый день интервью от Романа.
С ужасом представляю это, сравнимое с похмельем, состояние, которое настанет, когда праздник хоккея от России-25 закончится.
Придётся чем-то закрывать серые будни, забывать эту любовь, жить воспоминаниями.
+9
0
+9
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Daishi
Вообще Кожева прав в этом плане. Систембой умело перехватил новостную повестку и уже мало кто вспомнит, как он феерически обмишурился в полуфинале.))
+8
-2
+6
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Ярослав Гордеев
Все только и думают о России 25, ну и еще немножко о чм по хоккею, лигачемпионских полуфиналах, решающих матчах европейских чемпионатов, нхл, нба. Все взоры направлены
+5
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Евгений Белоус
может пацаны просто отдыхают после победы
а не катают сомнительные турниры с непонятно кем
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Кеша
Никто никуда не пропал. Просто надо одного типа везде пиарить , писать про него, комментарии его публиковать. Задача сделать его популярнее всех ветеранов отечественного хоккея и великих тренеров. Скоро его поставят на одну ступень с Тихоновым , Юрзиновым , Быковым. И памятник при жизни . Он еще на первый юношеский разряд не сдал нормативы, но уже с умным видом обсуждает что там Ларионов сказал. Смех и грех. И подхалимы со всех сторон кричат «халва, халва»!
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Ебздрогыч
Большой Сюр сборной России 25
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Ми Ша
Это умопомешательство,какое-то зазеркалье! В хоккее как и в остальных сферах деятельности страны рулят те кто не имеет к этому никаких способностей, постоянно путая педали
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