Гизатуллин останется в тренерском штабе «Адмирала». Он мог перейти в систему «Ак Барса»
Ильнур Гизатуллин продолжит работу в тренерском штабе «Адмирала».
54-летний специалист сам подтвердил это «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что Гизатуллин покинет приморцев и может перейти в систему «Ак Барса».
Гизатуллин вошел в штаб Леонида Тамбиева в ноябре прошлого года. «Адмирал» в минувшем сезоне дошел до 2-го раунда Кубка Гагарина, где уступил «Ак Барсу» (2-4).
С 2017 по 2022 год Гизатуллин возглавлял «Нефтяник» из Альметьевска.
Ранее он работал в «Ладе» и «Ариаде», с которой в сезоне-2012/13 выиграл бронзовые медали ВХЛ. Тогда же был признан лучшим тренером лиги.
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