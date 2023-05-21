Гизатуллин останется в тренерском штабе «Адмирала». Он мог перейти в систему «Ак Барса»

Теги Ак Барс КХЛ Ильнур Гизатуллин Адмирал Хоккей

Ильнур Гизатуллин продолжит работу в тренерском штабе «Адмирала».

54-летний специалист сам подтвердил это «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Гизатуллин покинет приморцев и может перейти в систему «Ак Барса».

Гизатуллин вошел в штаб Леонида Тамбиева в ноябре прошлого года. «Адмирал» в минувшем сезоне дошел до 2-го раунда Кубка Гагарина, где уступил «Ак Барсу» (2-4).

С 2017 по 2022 год Гизатуллин возглавлял «Нефтяник» из Альметьевска.

Ранее он работал в «Ладе» и «Ариаде», с которой в сезоне-2012/13 выиграл бронзовые медали ВХЛ. Тогда же был признан лучшим тренером лиги.

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1 комментарий

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Ильфат Габдулвалиев
Ильнур ,давай домой. Вы с Алмазом Гари и Чупой были топ Моисеевского АК Барса
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