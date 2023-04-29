«Радулов меня на разминке зачем-то ударил. Мифтахов тоже подъехал, бьет с ноги по щитку. Думаю: «Дайте спокойно поиграть. К чему все это?» Серебряков о поведении соперников в плей-офф
Никита Серебряков рассказал, как его провоцировали соперники во время плей-офф.
– «Адмирал» в этом сезоне достиг своего потолка?
– Это не мне оценивать. Но все видели, что мы могли и дальше бороться с Казанью. Там решающие игры были в одну шайбу, нам одного голика где-то не хватило, шайба в штангу попадала. Все было близко. Но сезон мы провели отличный. Наши болельщики об этом до сих пор много говорят.
– Какой момент вашей серии с «Ак Барсом» был самым колоритным? Радулов к вам лично под кожу лез?
– Даже перед последним матчем он взял и меня на красной линии на разминке зачем-то ударил. Я еще думал тогда: «Зачем?!» Мифтахов тоже подъехал, когда я тянулся, бьет меня с ноги по щитку. Что такое, думаю, дайте спокойно уже поиграть. К чему все это?
Но ко мне и в серии с «Салаватом» под кожу лезли, даже еще больше. Подъезжал Мерфи, какие-то истории рассказывал…
– На мозги так капали?
– Да, пытались. Видимо, не понимали, что меня это, наоборот, заводит, правильные эмоции дает.
– А чего рассказывали-то?
– Всего уже не помню. Лямкин после первой игры подъехал: «Даже я тебе гол забил». Я отвечаю: «Ну не знаю, я видел, как тебя мальчик 2000 года под себя несколько раз убрал». Вот такие разговоры.
– Все клубы так себя ведут?
– Казань в меньшей степени, чем Уфа. Там только Радулов в основном, – сказал вратарь «Адмирала».
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