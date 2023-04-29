«Радулов меня на разминке зачем-то ударил. Мифтахов тоже подъехал, бьет с ноги по щитку. Думаю: «Дайте спокойно поиграть. К чему все это?» Серебряков о поведении соперников в плей-офф

Теги Ак Барс Салават Юлаев Александр Радулов КХЛ Райан Мерфи Никита Серебряков Адмирал Никита Лямкин Матч ТВ Амир Мифтахов Хоккей

Никита Серебряков рассказал, как его провоцировали соперники во время плей-офф.

– «Адмирал» в этом сезоне достиг своего потолка?

– Это не мне оценивать. Но все видели, что мы могли и дальше бороться с Казанью. Там решающие игры были в одну шайбу, нам одного голика где-то не хватило, шайба в штангу попадала. Все было близко. Но сезон мы провели отличный. Наши болельщики об этом до сих пор много говорят.

– Какой момент вашей серии с «Ак Барсом» был самым колоритным? Радулов к вам лично под кожу лез?

– Даже перед последним матчем он взял и меня на красной линии на разминке зачем-то ударил. Я еще думал тогда: «Зачем?!» Мифтахов тоже подъехал, когда я тянулся, бьет меня с ноги по щитку. Что такое, думаю, дайте спокойно уже поиграть. К чему все это?

Но ко мне и в серии с «Салаватом» под кожу лезли, даже еще больше. Подъезжал Мерфи, какие-то истории рассказывал…

– На мозги так капали?

– Да, пытались. Видимо, не понимали, что меня это, наоборот, заводит, правильные эмоции дает.

– А чего рассказывали-то?

– Всего уже не помню. Лямкин после первой игры подъехал: «Даже я тебе гол забил». Я отвечаю: «Ну не знаю, я видел, как тебя мальчик 2000 года под себя несколько раз убрал». Вот такие разговоры.

– Все клубы так себя ведут?

– Казань в меньшей степени, чем Уфа. Там только Радулов в основном, – сказал вратарь «Адмирала».

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ros80
Гниль командочка, омерзение одно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий