«Радулов меня на разминке зачем-то ударил. Мифтахов тоже подъехал, бьет с ноги по щитку. Думаю: «Дайте спокойно поиграть. К чему все это?» Серебряков о поведении соперников в плей-офф

Никита Серебряков рассказал, как его провоцировали соперники во время плей-офф.

– « » в этом сезоне достиг своего потолка?

– Это не мне оценивать. Но все видели, что мы могли и дальше бороться с Казанью. Там решающие игры были в одну шайбу, нам одного голика где-то не хватило, шайба в штангу попадала. Все было близко. Но сезон мы провели отличный. Наши болельщики об этом до сих пор много говорят.

– Какой момент вашей серии с «Ак Барсом» был самым колоритным? Радулов к вам лично под кожу лез?

– Даже перед последним матчем он взял и меня на красной линии на разминке зачем-то ударил. Я еще думал тогда: «Зачем?!» тоже подъехал, когда я тянулся, бьет меня с ноги по щитку. Что такое, думаю, дайте спокойно уже поиграть. К чему все это?

Но ко мне и в серии с « » под кожу лезли, даже еще больше. Подъезжал Мерфи, какие-то истории рассказывал…

– На мозги так капали?

– Да, пытались. Видимо, не понимали, что меня это, наоборот, заводит, правильные эмоции дает.

– А чего рассказывали-то?

– Всего уже не помню. Лямкин после первой игры подъехал: «Даже я тебе гол забил». Я отвечаю: «Ну не знаю, я видел, как тебя мальчик 2000 года под себя несколько раз убрал». Вот такие разговоры.

– Все клубы так себя ведут?

– Казань в меньшей степени, чем Уфа. Там только в основном, – сказал вратарь «Адмирала».