Серебряков о плей-офф: «Радулов меня провоцировал. Я получил удар на разминке в шестом матче. У него своя манера игры»

Никита Серебряков высказался о противостоянии с Александром Радуловым в плей-офф.

«Ненавидел ли я в плей-офф? Что значит ненавидел? Александр – невероятная звезда, большой человек в нашем спорте. Когда выходишь против него в первые раз, ты взволнован. Во время матчей, во время серии ты об этом этом не думаешь.

У него своя манера игры, он может провоцировать. Меня тоже провоцировал. В шестой игре я ехал на разминке по красной линии, а он мне навстречу. Понимаю – сейчас будет удар.

Сгруппировался, получил удар, вроде бы плечом, думаю: «На разминке-то за что? Ладно еще в игре!» – сказал вратарь «Адмирала» Серебряков.

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