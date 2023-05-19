Серебряков о плей-офф: «Радулов меня провоцировал. Я получил удар на разминке в шестом матче. У него своя манера игры»

Теги Ак Барс Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Никита Серебряков Адмирал Хоккей

Никита Серебряков высказался о противостоянии с Александром Радуловым в плей-офф.

«Ненавидел ли я Радулова в плей-офф? Что значит ненавидел? Александр – невероятная звезда, большой человек в нашем спорте. Когда выходишь против него в первые раз, ты взволнован. Во время матчей, во время серии ты об этом этом не думаешь.

У него своя манера игры, он может провоцировать. Меня тоже провоцировал. В шестой игре я ехал на разминке по красной линии, а он мне навстречу. Понимаю – сейчас будет удар.

Сгруппировался, получил удар, вроде бы плечом, думаю: «На разминке-то за что? Ладно еще в игре!» – сказал вратарь «Адмирала» Серебряков.

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8 комментариев

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заводчанин
Нужно Раду на раскатках поводок чуть короче делать, до красной линии.
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Jet 89
В НХЛ он себе такое позволял?
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Andy2878
Редкостный жлобина
+3
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Mi4eL
гавкал на Никиту
+1
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0
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Олег
За Серебро рад,хороший сезон провел.
Надеюсь дальше не под качает....
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Олег
Ответ Jet 89
В НХЛ он себе такое позволял?
Там бы быстро е###к набили.
За такие действия. 😉
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