Тренер «Адмирала» Гизатуллин о словах Панина: «Исходим от того, какая игра приносит результат. Пускай это называют автобусом»

Теги Салават Юлаев Григорий Панин КХЛ Ильнур Гизатуллин Адмирал Хоккей

Тренер «Адмирала» Ильнур Гизатуллин оценил слова Григория Панина.

Команда из Владивостока обыграла «Салават Юлаев» (4-2 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

Григорий Панин называл игру «Адмирала» «блевотной». Как вы можете охарактеризовать стиль команды?

– Мы вообще играем исходя из того, какая игра нам приносит результат.

Если будем играть с «Ак Барсом» или тем же Омском в открытый хоккей, то у нас мало шансов. Пускай это называют автобусом.

Мы большое внимание уделяем обороне, просим, чтобы шайба меньше находилась в нашей зоне. Просим защитников делать минимальное количество передач в нашей зоне.

Если есть возможность выходить с контролем, то выходишь с контролем. Но когда идет прессинг, нужно быстрее ее вывести за синюю линию.

Тогда сопернику придется всем выкатиться, а у нас будет время построить оборону. Конечно, кому-то это не нравится, – сказал Ильнур Гизатуллин.

«Блевотина, если честно. «Адмирал» предложил блевотинский хоккей». Защитник «Салавата» Панин о серии плей-офф КХЛ

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2 комментария

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Ачиваков Марат
Чего же это вас так задело? Ну сказал Панин на эмоциях, но ваша реакция ( Адмиральцев) уже выглядит, как оправдание. Если вы, так хороши, будет еще сезон следующий, возьмите кубок а там посмотрим так ли хорош ваш автобус, без Серебрякова.
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dosatuy
Блевотным назвал а что он ещё мог сказать если их уделали
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