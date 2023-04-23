Тренер «Адмирала» Гизатуллин о словах Панина: «Исходим от того, какая игра приносит результат. Пускай это называют автобусом»

Тренер «Адмирала» Ильнур Гизатуллин оценил слова Григория Панина.

Команда из Владивостока обыграла « » (4-2 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

– называл игру « » «блевотной». Как вы можете охарактеризовать стиль команды?

– Мы вообще играем исходя из того, какая игра нам приносит результат.

Если будем играть с «Ак Барсом» или тем же Омском в открытый хоккей, то у нас мало шансов. Пускай это называют автобусом.

Мы большое внимание уделяем обороне, просим, чтобы шайба меньше находилась в нашей зоне. Просим защитников делать минимальное количество передач в нашей зоне.

Если есть возможность выходить с контролем, то выходишь с контролем. Но когда идет прессинг, нужно быстрее ее вывести за синюю линию.

Тогда сопернику придется всем выкатиться, а у нас будет время построить оборону. Конечно, кому-то это не нравится, – сказал .

«Блевотина, если честно. «Адмирал» предложил блевотинский хоккей». Защитник «Салавата» Панин о серии плей-офф КХЛ