Рон Хэйнси стал помощником главы профсоюза игроков НХЛ.

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» завершил карьеру в 2020 году.

Он присоединился к игроков 2 года назад и занимался работой над специальными проектами.

Ранее, еще будучи игроком, участвовал в переговорах и профсоюза о новых коллективных соглашениях во время локаута в сезоне-2012/13, а также в 2020 году.

В новой должности он присоединится к Мэттью Шнайдеру, тоже занимающему должность помощника исполнительного директора.

Новым главой профсоюза недавно стал бывший министр труда США Марти Уолш.