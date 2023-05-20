Хэйнси стал помощником главы профсоюза игроков НХЛ
Рон Хэйнси стал помощником главы профсоюза игроков НХЛ.
Обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» завершил карьеру в 2020 году.
Он присоединился к Ассоциации игроков 2 года назад и занимался работой над специальными проектами.
Ранее, еще будучи игроком, Хэйнси участвовал в переговорах НХЛ и профсоюза о новых коллективных соглашениях во время локаута в сезоне-2012/13, а также в 2020 году.
В новой должности он присоединится к Мэттью Шнайдеру, тоже занимающему должность помощника исполнительного директора.
Новым главой профсоюза недавно стал бывший министр труда США Марти Уолш.
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