Хэйнси стал помощником главы профсоюза игроков НХЛ

Теги Мэтью Шнайдер Рон Хэйнси НХЛ Ассоциация игроков НХЛ Марти Уолш Хоккей

Рон Хэйнси стал помощником главы профсоюза игроков НХЛ.

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» завершил карьеру в 2020 году. 

Он присоединился к Ассоциации игроков 2 года назад и занимался работой над специальными проектами. 

Ранее, еще будучи игроком, Хэйнси участвовал в переговорах НХЛ и профсоюза о новых коллективных соглашениях во время локаута в сезоне-2012/13, а также в 2020 году.

В новой должности он присоединится к Мэттью Шнайдеру, тоже занимающему должность помощника исполнительного директора. 

Новым главой профсоюза недавно стал бывший министр труда США Марти Уолш.

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2 комментария

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Pink Floyd1276
Спасибо за Кубок Ронни - успехов в дальнейшей карьере.
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