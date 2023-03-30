Глава профсоюза игроков НХЛ о России на Кубке мира: «Еще слишком рано. Все может измениться, произойти может разное»
Глава профсоюза игроков НХЛ ответил на вопрос о возможном участии сборной России на Кубке мира.
Ранее лига анонсировала проведение турнира в феврале 2024 года в Европе и Северной Америке. Позже он был перенесен на 2025 год.
«Прямо сейчас, смотря на то, что происходит в мире, мы видим, что все может измениться и может произойти разное. Думаю, что еще слишком рано говорить о том, кто будет участвовать в турнире.
Сейчас мы должны получить турнир на бумаге, начать разговор, начать двигаться вперед и посмотреть, как это будет выглядеть.
И тогда, очевидно, мы встретимся с проблемами, которые возникнут с течением времени», – приводит Sportsnet слова Марти Уолша.
В прошлый раз Кубок мира проводился в 2016 году в Торонто. Победителем стала сборная Канады.
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