Глава профсоюза игроков НХЛ о России на Кубке мира: «Еще слишком рано. Все может измениться, произойти может разное»

Теги Сборная России по хоккею НХЛ Кубок мира Ассоциация игроков НХЛ Марти Уолш Хоккей

Глава профсоюза игроков НХЛ ответил на вопрос о возможном участии сборной России на Кубке мира.

Ранее лига анонсировала проведение турнира в феврале 2024 года в Европе и Северной Америке. Позже он был перенесен на 2025 год. 

«Прямо сейчас, смотря на то, что происходит в мире, мы видим, что все может измениться и может произойти разное. Думаю, что еще слишком рано говорить о том, кто будет участвовать в турнире.

Сейчас мы должны получить турнир на бумаге, начать разговор, начать двигаться вперед и посмотреть, как это будет выглядеть.

И тогда, очевидно, мы встретимся с проблемами, которые возникнут с течением времени», – приводит Sportsnet слова Марти Уолша.

В прошлый раз Кубок мира проводился в 2016 году в Торонто. Победителем стала сборная Канады.

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1 комментарий

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Дима Миронов
короче пока они надумают км провести Кучеров с Панарином карьеру закончат
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