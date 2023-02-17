Министр труда США Уолш возглавил профсоюз игроков НХЛ. Его утвердили единогласно
Министр труда США Марти Уолш возглавил профсоюз игроков НХЛ.
Ассоциация игроков единогласно утвердила члена правительства новым исполнительным директором организации. Он станет преемником Доналда Фера.
74-летний Фер, занимающий свой пост с 2010 года, объявил о предстоящем уходе в прошлом году. До работы в хоккее он в течение 32 лет был главой профсоюза бейсбольной лиги MLB.
55-летний Уолш до получения министерского поста в администрации Джо Байдена был мэром Бостона. Он избрался на этот пост в 2014 году.
Свою политическую карьеру один из профсоюзных лидеров города начал в 1997 году, когда избрался в палату представителей штата Массачусетс.
Отмечается, что политик является давним болельщиком «Брюинс». Он приступит к своим новым обязанностям в середине марта.
Поиском нового руководителя занимался комитет из 10 действующих игроков. В него входили Йэн Коул («Тампа»), Маттиас Экхольм («Нэшвилл»), Джастин Фолк («Сент-Луис»), Кевин Шаттенкирк («Анахайм»), Джейк Труба («Рейнджерс»), Нэйт Шмидт и Сэм Ганье (оба – «Виннипег»), Зак Хайман («Эдмонтон»), Кайл Окпосо («Баффало») и Джеймс ван Римсдайк («Филадельфия»).
Для утверждения нового главы в должности его должны были поддержать как минимум 18 представителей клубов из 32. Уолш был утвержден единогласно.
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