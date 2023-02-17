Министр труда США Уолш возглавил профсоюз игроков НХЛ. Его утвердили единогласно

Министр труда США Марти Уолш возглавил профсоюз игроков .

единогласно утвердила члена правительства новым исполнительным директором организации. Он станет преемником Доналда Фера.

74-летний Фер, занимающий свой пост с 2010 года, объявил о предстоящем уходе в прошлом году. До работы в хоккее он в течение 32 лет был главой профсоюза бейсбольной лиги MLB.

55-летний Уолш до получения министерского поста в администрации Джо Байдена был мэром Бостона. Он избрался на этот пост в 2014 году.

Свою политическую карьеру один из профсоюзных лидеров города начал в 1997 году, когда избрался в палату представителей штата Массачусетс.

Отмечается, что политик является давним болельщиком «Брюинс». Он приступит к своим новым обязанностям в середине марта.

Поиском нового руководителя занимался комитет из 10 действующих игроков. В него входили Йэн Коул («Тампа»), Маттиас Экхольм («Нэшвилл»), Джастин Фолк («Сент-Луис»), Кевин Шаттенкирк («Анахайм»), Джейк Труба («Рейнджерс»), Нэйт Шмидт и Сэм Ганье (оба – «Виннипег»), Зак Хайман («Эдмонтон»), Кайл Окпосо («Баффало») и Джеймс ван Римсдайк («Филадельфия»).

Для утверждения нового главы в должности его должны были поддержать как минимум 18 представителей клубов из 32. Уолш был утвержден единогласно.