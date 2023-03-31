Новый лидер профсоюза игроков НХЛ пошутил насчет отношений с Беттмэном: «Они будут прекрасными, пока он будет соглашаться со всем, что я говорю»

Теги Гэри Беттмэн бизнес НХЛ Джереми Джейкобс Ассоциация игроков НХЛ Марти Уолш Хоккей

Новый лидер профсоюза игроков НХЛ пошутил насчет отношений с комиссионером Гэри Беттмэном.

Бывший министр труда США Марти Уолш был официально представлен в роли исполнительного директора Ассоциации игроков НХЛ. 

«У нас будут прекрасные отношения, пока комиссионер Беттмэн будет соглашаться со всем, что я говорю (смеется). Главное – это взаимоуважение. Пока оно есть, будет прекрасная возможность двигаться вперед. Мы оба с этим согласны. Но я представляю игроков.

Что касается моих отношений с Джереми Джейкобсом (владельцем «Бостона», председателем совета директоров лиги – прим. Sports.ru), то его поддержка моих избирательных кампаний (Уолш с 2014 по 2021 годы был мэром Бостона – прим. Sports.ru) – это одно. Но попытка как-то воздействовать на меня за счет этого никогда не пройдет. 

Игроки много спрашивали о моем стиле работы. Я хочу сосредоточиться на том, чтобы узнать всех членов профсоюза и понять их. Не так, чтобы мы с ними увиделись и поговорили один раз за год», – приводит слова Уолша TSN.

Срок действия текущего коллективного соглашения между лигой и профсоюзом истекает в 2026 году.

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