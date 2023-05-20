Станислав Петухов о прозвище «Красная машина» для сборной СССР: «Это что-то бездушное. Мне больше по сердцу «Ледовая дружина», русское название»

Теги Сборная России по хоккею Виталий Давыдов Владимир Юрзинов Виктор Кузькин сборная СССР ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Станислав Петухов Николай Сологубов Александр Альметов Эдуард Иванов Хоккей

Станислав Петухов сказал, что ему не нравится прозвище «Красная машина» для сборной СССР.

Олимпийский чемпион предпочитает вариант «Ледовая дружина». 

– Первую золотую медаль со сборной вы завоевали на чемпионате мира-1963 в Стокгольме. Чем он был примечателен?

– У нас уже в 1962 году произошла смена поколений, собралась новая команда, практически все одногодки. За исключением Сологубова, своеобразного дядьки. В основном молодежь – Кузькин, Иванов, Давыдов, тройка Альметова, наша – Юрзинова.

В том сезоне мы выиграли много турниров, даже тех, где встречались с канадцами. Но на чемпионате мира в Колорадо-Спрингс сыграть не пришлось. Департамент США не выдал визы команде ГДР, мы вместе с чехословаками тоже отказались туда лететь. А в 1963 году были уже голодные до медалей.

– Наступило время для больших свершений?

– Да, хотя в самом турнире все складывалось непросто, уступили хозяевам-шведам с минимальным счетом, и все решалось в матче с Канадой – кто победит, тот и чемпион. Именно со Стокгольма началось победоносное шествие нашей сборной по всем фронтам, включая Олимпиады и чемпионаты мира. Команда была очень сильная, все с ней считались и ее боялись.

– И стали называть «Красной машиной».

– Да, но мне такое название не нравится. Я понимаю, что цвета сборной тоже были красными, но машина – это что-то бездушное. Первых наших чемпионов называли в газетах «Ледовая дружина». И мне это больше по сердцу, русское название.

Связано с победами наших воинов еще на Чудском озере. Жаль, что сейчас хоккейные деляги отцепили нас от международных соревнований, не хотят, чтобы мы стояли на верхней ступени, – сказал бывший игрок сборной СССР. 

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марина Игнатьева
Rotomobile
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rinat Zakirov
Да это уже не красная машина, а белая лада, какая-то
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay_exp
Ответ Марина Игнатьева
Rotomobile
Моблерот
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Митраков
Ответ mitos
Согласен. Это западный штамп. В истории древней Руси много чего интересного. Культура, традиции, ремесла. Если мы хотим жить своим умом, то нужно это возрождать и внедрять в общественную жизнь.
Вместо футбола будет ногомяч, да? Ну, чтобы максимально скрепно

А вместо хоккея вообще играть исключительно в лапту
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
raZbi
Ответ Марина Игнатьева
Rotomobile
Rottenmobil
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dm1959
Ответ dosatuy
На тот момент и была машина, давящая всех без разбора. Умелых канадцев щелкала как пацанов.
С большим трудом обыгрывала канадских любителей.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ГЕНПЛАН
Ответ dosatuy
На тот момент и была машина, давящая всех без разбора. Умелых канадцев щелкала как пацанов.
Пацанов-любителей и щелкала.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Митраков
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
Так это и в обратную сторону работает. США буквально кормили Россию в разные периоды
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Альф Третий
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Ахаха, я думаю, что Станислав Петухов имеет право высказать свое мнение относительно прозвища, которое было дано сборной СССР в то время. И да, читать интересные и необычные истории всегда хочется больше, чем чепуху :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь заблокирован
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь заблокирован
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь заблокирован
Ответ Кеша
Комментарий удален модератором
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь заблокирован
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь заблокирован
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь заблокирован
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Ответ Александр Митраков
Без США России уже три раза не было бы
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь заблокирован
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Митраков
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
Без США России уже три раза не было бы
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь заблокирован
Ответ mitos
Согласен. Это западный штамп. В истории древней Руси много чего интересного. Культура, традиции, ремесла. Если мы хотим жить своим умом, то нужно это возрождать и внедрять в общественную жизнь.
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Усов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
про какую сборную ссср он говорит?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий