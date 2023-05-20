Станислав Петухов о прозвище «Красная машина» для сборной СССР: «Это что-то бездушное. Мне больше по сердцу «Ледовая дружина», русское название»

Станислав Петухов сказал, что ему не нравится прозвище «Красная машина» для сборной СССР.

Олимпийский чемпион предпочитает вариант «Ледовая дружина».

– Первую золотую медаль со сборной вы завоевали на чемпионате мира-1963 в Стокгольме. Чем он был примечателен?

– У нас уже в 1962 году произошла смена поколений, собралась новая команда, практически все одногодки. За исключением Сологубова, своеобразного дядьки. В основном молодежь – Кузькин, Иванов, Давыдов, тройка Альметова, наша – Юрзинова.

В том сезоне мы выиграли много турниров, даже тех, где встречались с канадцами. Но на чемпионате мира в Колорадо-Спрингс сыграть не пришлось. Департамент США не выдал визы команде ГДР, мы вместе с чехословаками тоже отказались туда лететь. А в 1963 году были уже голодные до медалей.

– Наступило время для больших свершений?

– Да, хотя в самом турнире все складывалось непросто, уступили хозяевам-шведам с минимальным счетом, и все решалось в матче с Канадой – кто победит, тот и чемпион. Именно со Стокгольма началось победоносное шествие нашей сборной по всем фронтам, включая Олимпиады и чемпионаты мира. Команда была очень сильная, все с ней считались и ее боялись.

– И стали называть «Красной машиной».

– Да, но мне такое название не нравится. Я понимаю, что цвета сборной тоже были красными, но машина – это что-то бездушное. Первых наших чемпионов называли в газетах «Ледовая дружина». И мне это больше по сердцу, русское название.

Связано с победами наших воинов еще на Чудском озере. Жаль, что сейчас хоккейные деляги отцепили нас от международных соревнований, не хотят, чтобы мы стояли на верхней ступени, – сказал бывший игрок сборной СССР.