Крикунов о Фазеле в судействе КХЛ: «На него особо не надавишь, он же иностранец. Порядка будет больше»

Теги судьи Владимир Крикунов Рене Фазель КХЛ Р-Спорт Хоккей

Владимир Крикунов высказался о назначении Рене Фазеля главой судейской комиссии КХЛ.

«Я положительно оцениваю приход Рене Фазеля. Во-первых, в свое время он ведь сам работал судьей, а во-вторых, он очень авторитетный человек. Я думаю, что это поспособствует улучшению качества судейства. И на него ведь особо не надавишь, он же иностранец.

Поэтому я считаю, что это назначение повлияет на работу судей и порядка будет больше.

В прошедшем сезоне КХЛ мы по уровню судейства немного отступили назад. На мой взгляд, это связано с тем, что пришло много молодых судей. Думаю, что в следующем сезоне все должно быть лучше», – сказал бывший главный тренер сборной России Крикунов.

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2 комментария

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Al561
Это смотря кто будет давить, если те люди, кто его покупал, то "чего изволите?"))
+3
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+3
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цэсемьэр
да он же полностью ручной, куда давить там?
+1
0
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