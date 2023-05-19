Крикунов о Фазеле в судействе КХЛ: «На него особо не надавишь, он же иностранец. Порядка будет больше»

Владимир Крикунов высказался о назначении Рене Фазеля главой судейской комиссии КХЛ.

«Я положительно оцениваю приход Рене Фазеля. Во-первых, в свое время он ведь сам работал судьей, а во-вторых, он очень авторитетный человек. Я думаю, что это поспособствует улучшению качества судейства. И на него ведь особо не надавишь, он же иностранец.

Поэтому я считаю, что это назначение повлияет на работу судей и порядка будет больше.

В прошедшем сезоне КХЛ мы по уровню судейства немного отступили назад. На мой взгляд, это связано с тем, что пришло много молодых судей. Думаю, что в следующем сезоне все должно быть лучше», – сказал бывший главный тренер сборной России Крикунов.