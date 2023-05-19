Плющев о сборной России: «Мы почему-то думаем, что остаемся одной из ведущих держав в хоккее, хотя больших побед не было давно»

Теги Сборная России по хоккею судьи Рене Фазель Владимир Плющев Сборная Швейцарии по хоккею Сборная Дании по хоккею Сборная Германии по хоккею КХЛ Р-Спорт Хоккей

Владимир Плющев высказался о назначении Рене Фазеля главой судейской комиссии КХЛ.

«Разговоры о приглашении Фазеля ходили уже давно и комментировали их исключительно благими намерениями. Хотя лично мне не совсем понятно, для чего это делается. В судейской структуре ведь есть люди, которые в состоянии заниматься этими вопросами, обладают соответствующей компетенцией.

Безусловно, Фазель приятный и обаятельный человек, который всегда нас поддерживал. Но менталитеты у нас разные, плюс есть языковой барьер. Пока не ясно, есть ли у него какая-то конкретная программа, запланированы ли какие-то реформы.

Не исключено, что это имиджевая история. К сожалению, у нас любят эксплуатировать громкие имена и фамилии, а не обсуждать реальные проблемы.

Уже не раз говорил, что хоккей идет по стопам футбола. Вот и с судейскими руководителями так же. В хоккее мы видим отражение того, через что уже прошел футбол. Но при этом ни тут, ни там серьезных успехов мы не добиваемся.

Мы все почему-то думаем, что остаемся одной из ведущих мировых держав в хоккее, хотя больших побед не было давно. При этом сборные, которые мы раньше щелкали как орешки, сейчас показывают отличные результаты – Швейцария, Дания, Германия.

Пока не будет открытой и честной дискуссии о проблемах в нашем хоккее, ситуация останется прежней», – сказал бывший главный тренер сборной России Плющев.

Фазель возглавил судейскую комиссию КХЛ

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13 комментариев

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цэсемьэр
это точно Плющев сказал? перечитаю ещё раз
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Elessar08
опаааа, Ротенберг - твой выход!
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Кавабунга Шреддоголовый
Удивительно читать такое. Неужели это хоть кто-то сказал, что Россия давно ничего не выигрывала? По факту Пхенчхан выиграла Россия, но де-юре - нет. Именно Россия в 2014 году последний раз что-то выиграла, зато понтов до небес
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GoodZilla
Апплодирую стоя!!! Хоть кто-то это озвучил
А то надоело уже читать хвалебные отзывы о своей работе, которая принесла столько побед в Суперсерии с белорусами...
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Александр Василич
Дэк понты дороже денег в Росси. Не верю что Плющев этого не знает.)
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личные рекорды это не хоккей
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Удивительно читать такое. Неужели это хоть кто-то сказал, что Россия давно ничего не выигрывала? По факту Пхенчхан выиграла Россия, но де-юре - нет. Именно Россия в 2014 году последний раз что-то выиграла, зато понтов до небес
в 14м звезды просрали домашнюю олимпиаду и поехали этим составом в Минск гномов обыгрывать , это как дяде взрослому у ребенка конфетку отнять , кого эта победа порадовала?
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suomi95
Удивительно. Есть же здравомыслящие люди)
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estoico
Ой, чувак, не хочу тебя расстраивать, но, помимо хоккея, ещё мы ведущая держава в экономике, промышленности, науке и культуре.
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kutavlik
Побольше Ротенбергов, всяких-разных - и это дно пробьем!!!!
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Костя Кот
кто нибудь видел плющева после вью?
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kutavlik
Ответ suomi95
Удивительно. Есть же здравомыслящие люди)
Иногда здравомыслящие...
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