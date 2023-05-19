Плющев о сборной России: «Мы почему-то думаем, что остаемся одной из ведущих держав в хоккее, хотя больших побед не было давно»

Владимир Плющев высказался о назначении Рене Фазеля главой судейской комиссии КХЛ.

«Разговоры о приглашении Фазеля ходили уже давно и комментировали их исключительно благими намерениями. Хотя лично мне не совсем понятно, для чего это делается. В судейской структуре ведь есть люди, которые в состоянии заниматься этими вопросами, обладают соответствующей компетенцией.

Безусловно, Фазель приятный и обаятельный человек, который всегда нас поддерживал. Но менталитеты у нас разные, плюс есть языковой барьер. Пока не ясно, есть ли у него какая-то конкретная программа, запланированы ли какие-то реформы.

Не исключено, что это имиджевая история. К сожалению, у нас любят эксплуатировать громкие имена и фамилии, а не обсуждать реальные проблемы.

Уже не раз говорил, что хоккей идет по стопам футбола. Вот и с судейскими руководителями так же. В хоккее мы видим отражение того, через что уже прошел футбол. Но при этом ни тут, ни там серьезных успехов мы не добиваемся.

Мы все почему-то думаем, что остаемся одной из ведущих мировых держав в хоккее, хотя больших побед не было давно. При этом сборные, которые мы раньше щелкали как орешки, сейчас показывают отличные результаты – Швейцария, Дания, Германия.

Пока не будет открытой и честной дискуссии о проблемах в нашем хоккее, ситуация останется прежней», – сказал бывший главный тренер сборной России Плющев.

Фазель возглавил судейскую комиссию КХЛ