Плющев о сборной России: «Мы почему-то думаем, что остаемся одной из ведущих держав в хоккее, хотя больших побед не было давно»
Владимир Плющев высказался о назначении Рене Фазеля главой судейской комиссии КХЛ.
«Разговоры о приглашении Фазеля ходили уже давно и комментировали их исключительно благими намерениями. Хотя лично мне не совсем понятно, для чего это делается. В судейской структуре ведь есть люди, которые в состоянии заниматься этими вопросами, обладают соответствующей компетенцией.
Безусловно, Фазель приятный и обаятельный человек, который всегда нас поддерживал. Но менталитеты у нас разные, плюс есть языковой барьер. Пока не ясно, есть ли у него какая-то конкретная программа, запланированы ли какие-то реформы.
Не исключено, что это имиджевая история. К сожалению, у нас любят эксплуатировать громкие имена и фамилии, а не обсуждать реальные проблемы.
Уже не раз говорил, что хоккей идет по стопам футбола. Вот и с судейскими руководителями так же. В хоккее мы видим отражение того, через что уже прошел футбол. Но при этом ни тут, ни там серьезных успехов мы не добиваемся.
Мы все почему-то думаем, что остаемся одной из ведущих мировых держав в хоккее, хотя больших побед не было давно. При этом сборные, которые мы раньше щелкали как орешки, сейчас показывают отличные результаты – Швейцария, Дания, Германия.
Пока не будет открытой и честной дискуссии о проблемах в нашем хоккее, ситуация останется прежней», – сказал бывший главный тренер сборной России Плющев.
А то надоело уже читать хвалебные отзывы о своей работе, которая принесла столько побед в Суперсерии с белорусами...