Карандин о Фазеле в судействе КХЛ: «Сомнительная идея. Нужен сильный методист, который уберет нынешнюю ситуацию «кто в лес, кто по дрова»
Юрий Карандин считает сомнительной идеей участие Рене Фазеля в судейских делах КХЛ.
Ранее возможное сотрудничество с экс-президентом ИИХФ в плане судейства анонсировал президент КХЛ Алексей Морозов.
– У КХЛ есть идея пригласить на арбитраж Рене Фазеля. Что скажете?
– На мой взгляд, сомнительная идея. Иностранцам у нас тяжело. Например, в тренерском деле на одного Хартли приходятся десять неудачников, Питерсов и Торчетти.
Да, Фазель – сильный чиновник и опытный арбитр. Но в первую очередь судейство КХЛ спасет сильный методист, который предложит нашему судейству выверенную методику.
Только так можно убрать нынешнюю ситуацию, когда судим в стиле «кто в лес, кто по дрова». И только тогда в плей-офф получим чистый хоккей, который будет развивать нашу школу, а не отбрасывать ее назад, – сказал бывший арбитр.
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