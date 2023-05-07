Карандин о Фазеле в судействе КХЛ: «Сомнительная идея. Нужен сильный методист, который уберет нынешнюю ситуацию «кто в лес, кто по дрова»

Теги судьи Рене Фазель КХЛ Юрий Карандин правила Хоккей

Юрий Карандин считает сомнительной идеей участие Рене Фазеля в судейских делах КХЛ.

Ранее возможное сотрудничество с экс-президентом ИИХФ в плане судейства анонсировал президент КХЛ Алексей Морозов. 

– У КХЛ есть идея пригласить на арбитраж Рене Фазеля. Что скажете?

– На мой взгляд, сомнительная идея. Иностранцам у нас тяжело. Например, в тренерском деле на одного Хартли приходятся десять неудачников, Питерсов и Торчетти.

Да, Фазель – сильный чиновник и опытный арбитр. Но в первую очередь судейство КХЛ спасет сильный методист, который предложит нашему судейству выверенную методику.

Только так можно убрать нынешнюю ситуацию, когда судим в стиле «кто в лес, кто по дрова». И только тогда в плей-офф получим чистый хоккей, который будет развивать нашу школу, а не отбрасывать ее назад, – сказал бывший арбитр. 

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2 комментария

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ROS#
Знаем мы ваши дрова и в каком лесу они растут. Заполыхало у старого значит надо Фазелю ещё больше вашу "кухню" на свет вытаскивать
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