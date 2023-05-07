Карандин о судействе в плей-офф: «Ак Барс» затащил «Авангард» в грязноватый хоккей, с обилием стычек и мелкого фола. Арбитры потеряли эту серию»

Теги Ак Барс Авангард ЦСКА СКА судьи КХЛ Кубок Гагарина Юрий Карандин Хоккей

Юрий Карандин выразил недовольство судейством в плей-офф Кубка Гагарина.

«Плей-офф – это то время, когда на первый план должно выйти индивидуальное и командное мастерство. Но сегодня в условиях маленьких канадских площадок его можно проявить только в том случае, если идет чистый хоккей, без зацепов, задержек, блокировок.

В регулярном чемпионате КХЛ были попытки бороться вот с этими мелочами, хотя линия арбитража зависела скорее от фамилии арбитра. Одни работали строго, другие – либеральничали, многое пропускали.

А вот в розыгрыше Кубка Гагарина этих попыток стало еще меньше. Для меня стал показательным первый матч армейской серии, когда арбитры проглотили свисток и просто отказались от удалений. Да, арбитров вообще не было видно, вроде бы все хорошо, но, на мой взгляд, это профанация судейства.

Кстати, ту же картинку увидел и в другом полуфинале. Да, «Авангард» играл немного академично, но «Ак Барс» затащил его в грязноватый хоккей, с обилием стычек и мелкого фола. Мое мнение: арбитры потеряли и эту серию», – сказал бывший арбитр.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Фёдоров
Где-то скорее всего так и было, но почему-то в третьем периоде мы разваливались. Хотя играть и биться продолжали. Надеюсь, что Курьянов сможет собрать команду, которой не будет всё равно. Потому что финансовые разборки уже надоели. Пусть играют те, кто хочет биться в красно-чёрном джерси.
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Red_right_wing
чушь какая то
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dr Gonzo
Единственный реально грязный фол в серии это удар Буше в голову Токранову. Вообще для плей-офф очень скажем так чистая и корректная серия. Грубости с обеих сторон практически не было. Остальные 3 серии с участием АБ были жёстче.
+9
-8
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ованес Оганян
Ответ Антон Фёдоров
Где-то скорее всего так и было, но почему-то в третьем периоде мы разваливались. Хотя играть и биться продолжали. Надеюсь, что Курьянов сможет собрать команду, которой не будет всё равно. Потому что финансовые разборки уже надоели. Пусть играют те, кто хочет биться в красно-чёрном джерси.
Сейчас с «холодной головой» более понятна картина этой серии
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ястреб
Красавец 👍👏
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ros80
Ответ Кирилл Штеффен
Акбарс у билла всегда так играет, душно, с подлянкой. Голы ковыряшки.
Хорошо что не билл комплектацией занимался, а то парочка условных захарчуков в составе была бы обеспечена
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий