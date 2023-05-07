Карандин о судействе в плей-офф: «Ак Барс» затащил «Авангард» в грязноватый хоккей, с обилием стычек и мелкого фола. Арбитры потеряли эту серию»

Юрий Карандин выразил недовольство судейством в плей-офф Кубка Гагарина.

«Плей-офф – это то время, когда на первый план должно выйти индивидуальное и командное мастерство. Но сегодня в условиях маленьких канадских площадок его можно проявить только в том случае, если идет чистый хоккей, без зацепов, задержек, блокировок.

В регулярном чемпионате были попытки бороться вот с этими мелочами, хотя линия арбитража зависела скорее от фамилии арбитра. Одни работали строго, другие – либеральничали, многое пропускали.

А вот в розыгрыше Кубка Гагарина этих попыток стало еще меньше. Для меня стал показательным первый матч армейской серии, когда арбитры проглотили свисток и просто отказались от удалений. Да, арбитров вообще не было видно, вроде бы все хорошо, но, на мой взгляд, это профанация судейства.

Кстати, ту же картинку увидел и в другом полуфинале. Да, « » играл немного академично, но « » затащил его в грязноватый хоккей, с обилием стычек и мелкого фола. Мое мнение: арбитры потеряли и эту серию», – сказал бывший арбитр.