Карандин о судействе: «В НХЛ задержки, блокировки сразу наказываются. Методика видна, школа есть! А в Кубке Гагарина пропускали 9 мелких фолов из 10»

Теги судьи Кубок Стэнли НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Юрий Карандин ЧМ по хоккею Сборная Китая по хоккею Коннор Макдэвид Остон Мэттьюс Куньлунь Ред Стар сборная России U25 Хоккей

Юрий Карандин поделился мыслями о судействе в КХЛ и НХЛ.

– Есть мнение, что в плей-офф игрокам нужно позволить больше, чем в регулярном чемпионате.

– Это ошибочное мнение. Мелкий фол снижает уровень мастерства и зрелищности, сама школа хоккея перестает расти.

Посмотрите на плей-офф НХЛ – у Макдэвида, Мэттьюса и других талантливых мальчишек руки развязаны, любой мелкий фол, направленный на торможение их игры, наказывается.

Да, в НХЛ есть определенный допуск по силовым приемам, но задержки, блокировки, удары по рукам сразу наказываются. Методика видна, школа есть! А в розыгрыше Кубка Гагарина девять таких мелких фолов из десяти пропускались. Все пущено на самотек.

Вот сейчас я смотрю тур сборной «России 25». Понятно, что это не официальный турнир, на кону нет золотых медалей или Кубка Гагарина, судить его проще. Но мне нравится, как работают арбитры, как следят за мелкими фолами. В итоге видим чистый хоккей!

Кстати, такой же хоккей, скорее всего, увидим и через пару недель на чемпионате мира. И у меня есть подозрение, что мы начинаем от него отставать. Первый сигнал – крупное поражение Китая на базе «Куньлуня» от голландцев в третьем дивизионе чемпионата мира. В том числе это поражение и нашего стиля судейства, – сказал бывший арбитр.

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10 комментариев

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Maxim Shumov
Если нарушают игроки «базового клуба страны» во главе с российским (финским) Скотти Боумэном, то судьям приходится закрывать глаза на такие мелочи.
+12
-2
+10
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Sergey Smolensky
Ага, в 1-м раунде НХЛ кроты столько пропустили нарушений, что судьям КХЛ до них явно далеко.
+7
0
+7
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Red_right_wing
чес говоря, я вижу много судейских ошибок в нхл. крайний матч. эдм-вег. что, вратарь вегаса не поставил клюшкой шлагбаум игроку нефти? руки развязал? а подножка на макаре в серии с кракеном? седьмой матч вроде. и еще были. и позиция что судьи неприкасаемые, необсуждаемые. при этом как я не люблю анисимова и его отмазы, но приходится и обясняться, и ошибок стало меньше.
+6
0
+6
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gkrep6
Ответ Maxim Shumov
Если нарушают игроки «базового клуба страны» во главе с российским (финским) Скотти Боумэном, то судьям приходится закрывать глаза на такие мелочи.
На микронюансы*
+4
0
+4
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алексей-омич
Ошибки есть и в Нхл...но что бросается в глаза- нет идиотских, массовых перевбрасываний.
+2
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Red_right_wing
Ответ Sergey Smolensky
Ага, в 1-м раунде НХЛ кроты столько пропустили нарушений, что судьям КХЛ до них явно далеко.
точняк.
+1
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Александр Базилий
Ответ Sergey Smolensky
Ага, в 1-м раунде НХЛ кроты столько пропустили нарушений, что судьям КХЛ до них явно далеко.
Особенно в седьмом матче Колорадо, когда в концовке словно косой по конькам рубанули Макара
+1
0
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Red_right_wing
Ответ TimGI86
Да тут принципиальная разница, возьмем седьмой матч КХЛ в конце матча Дитца удаляют за удар локтем, где локтя не было, был обычный силовой прием, просто берем матч назад: Каменев подталкивает сзади Адамчука, который пластается на льду - удаление. Берем НХЛ Сэм Беннет, его даже обсуждают публично, что он икс фактор, он просто выключает Ниса, Марнера и так далее, все норм, судьи не видят, народ говорит а как еще он должен защищать пятак?
Берем НХЛ Сэм Беннет, его даже обсуждают публично, что он икс фактор, он просто выключает Ниса, Марнера и так далее, все норм, судьи не видят, народ говорит а как еще он должен защищать пятак?
=====
чушь какая то . он там фигачит игроков в стиле самульсона, разве что не потоптался по ним, и это за рамками правил, просто судьи иногда не туда смотрят. при том дают блокировку, не помню чей матч, за то что защитник просто стоит у своего пятака, в него едет соперник, защитник сгрупировался и соперник отлетел. нате, нарушение увидели
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TimGI86
Ответ Red_right_wing
Берем НХЛ Сэм Беннет, его даже обсуждают публично, что он икс фактор, он просто выключает Ниса, Марнера и так далее, все норм, судьи не видят, народ говорит а как еще он должен защищать пятак? ===== чушь какая то . он там фигачит игроков в стиле самульсона, разве что не потоптался по ним, и это за рамками правил, просто судьи иногда не туда смотрят. при том дают блокировку, не помню чей матч, за то что защитник просто стоит у своего пятака, в него едет соперник, защитник сгрупировался и соперник отлетел. нате, нарушение увидели
Ну вы даже не помните что за момент, а пишите мне «чушь какая то»)) смешно
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