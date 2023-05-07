Карандин о судействе: «В НХЛ задержки, блокировки сразу наказываются. Методика видна, школа есть! А в Кубке Гагарина пропускали 9 мелких фолов из 10»

Юрий Карандин поделился мыслями о судействе в КХЛ и НХЛ.

– Есть мнение, что в плей-офф игрокам нужно позволить больше, чем в регулярном чемпионате.

– Это ошибочное мнение. Мелкий фол снижает уровень мастерства и зрелищности, сама школа хоккея перестает расти.

Посмотрите на плей-офф НХЛ – у Макдэвида, Мэттьюса и других талантливых мальчишек руки развязаны, любой мелкий фол, направленный на торможение их игры, наказывается.

Да, в НХЛ есть определенный допуск по силовым приемам, но задержки, блокировки, удары по рукам сразу наказываются. Методика видна, школа есть! А в розыгрыше Кубка Гагарина девять таких мелких фолов из десяти пропускались. Все пущено на самотек.

Вот сейчас я смотрю тур сборной «России 25». Понятно, что это не официальный турнир, на кону нет золотых медалей или Кубка Гагарина, судить его проще. Но мне нравится, как работают арбитры, как следят за мелкими фолами. В итоге видим чистый хоккей!

Кстати, такой же хоккей, скорее всего, увидим и через пару недель на чемпионате мира. И у меня есть подозрение, что мы начинаем от него отставать. Первый сигнал – крупное поражение Китая на базе «Куньлуня» от голландцев в третьем дивизионе чемпионата мира. В том числе это поражение и нашего стиля судейства, – сказал бывший арбитр.